Новини Харкова 24 листопада 2026 року – головне за день

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть 25 листопада світло у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2026 в 21:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 25 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.".