Як вимикатимуть 25 листопада світло у Харкові й області: графіки
У середу, 25 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30
2.2 05:30-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
4.1 09:00-12:30; 20:00-23:00
4.2 09:00-12:30; 20:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
6.1 12:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 12:00-16:00; 23:00-24:00
Перелік адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).