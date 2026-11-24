За останній тиждень на Харківщині окупанти дещо знизили активність спроб штурмових дій, повідомив в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Це пов’язано з втратами, які несе противник. Ви зазначали, результати бригади “Гарт”, яка утримує смугу оборони на цьому відтинку й продовжує завдавати удари як по живій силі, так і по техніці, навіть за межами державного кордону, намагаючись знизити активність ворога щодо нанесення ударів по нашій території”, – пояснює Демченко.

Також на зменшення активності РФ впливає і погода, продовжує речник ДПСУ.

“Зараз така дощова погода, тобто багнюка, яка стримує можливості противника”, – додав Демченко.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували один раз біля Охрімівки. На Куп’янському – боєзіткнень не зафіксували, повідомляв у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.