Через суд громаді повернуть земельну ділянку площею понад 2,1 га та вартістю близько 22 млн гривень. Правоохоронці встановили, що територію на вулиці Плитковій, яку роками не використовували за призначенням, перетворили на несанкціоноване сміттєзвалище.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 1999 році автотранспортне підприємство отримало державний акт на право постійного користування цією землею для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель, гаражів і допоміжних споруд.

«Протягом тривалого часу підприємство не здійснювало на цій території жодної господарської діяльності, а об’єкти нерухомого майна на землі взагалі відсутні. Попри це ділянка так і не була повернута до земель запасу міста», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додають: під час огляду території у квітні виявили, що ділянка перетворилася на несанкціоноване сміттєзвалище, а висота відходів у деяких місцях сягає двох метрів. Екологи зафіксували на території накопичення пластику, автомобільних шин, деревини, асфальту, скла, бетону, цегли, меблів, одягу, решток тварин.

«Як з’ясувалося, міські служби про це екологічне лихо навіть не здогадувалися. Юридичний департамент та департамент будівництва і шляхового господарства Харківської міськради повідомили, що ділянка не перебуває на обслуговуванні жодного комунального підприємства, а інформація про її засмічення у них відсутня», – зазначили правоохоронці.

Тож влітку прокуратура звернулася з відповідним позовом до суду. Суд ухвалив припинити право постійного користування та зобов’язав товариство повернути громаді землю.