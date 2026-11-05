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Бюджет недоотримав мільйони: на Харківщині через суд повернуть гроші за землю

Суспільство 13:17   05.11.2026
Вікторія Яковенко
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Бюджет недоотримав мільйони: на Харківщині через суд повернуть гроші за землю

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що у Берестині підприємство тривалий час не платило за користування землею, тож правоохоронці звернулись до суду.

Зазначається, що у Берестині місцевому акціонерному товариству належить комплекс нежитлових будівель, розташований на комунальній земельній ділянці площею понад 1,7 га.

«Підприємство тривалий час користувалося вказаною землею, не маючи жодних правовстановлюючих документів, — без укладення договору оренди з міською радою та без державної реєстрації відповідного права. Товариство не сплачувало кошти за користування ділянкою. Внаслідок цього бюджет територіальної громади недоотримав мільйони гривень», – повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці уточнили, що офіційні звернення міськради щодо необхідності врегулювання земельних відносин підприємство ігнорувало.

Тож влітку прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати.

«У ході судового розгляду, після проведення детального уточненого розрахунку нормативної грошової оцінки землі, розмір позовних вимог збільшено до понад 2 млн гривень. Господарський суд задовольнив вимоги прокурорів у повному обсязі та ухвалив стягнути з відповідача вказану суму на користь міської ради», – повідомили правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 13:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі встановили, що у Берестині підприємство тривалий час не платило за користування землею, тож правоохоронці звернулись до суду.".