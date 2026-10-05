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Фігурант Миротворця незаконно отримав у Харкові будівлю – прокуратура

Події 21:47   05.10.2026
Тетяна Литвіна
Фігурант Миротворця незаконно отримав у Харкові будівлю – прокуратура

Шахрайську схему з нерухомістю із залученням фігуранта Миротворця організувала фірма у Харкові, яка займається техобслуговуванням автомобілів. 

В обласній прокуратурі повідомили, що у 2018 році нежитлова будівля площею майже 157 кв. м у Харкові було зареєстровано як об’єкт нерухомості із порушенням вимог законодавства. Документи про прийняття в експлуатацію були відсутні, поштової адреси присвоєно не було і земельна ділянка для цієї мети, відповідно, не надавалася.

Право власності було оформлене на чоловіка з Донецької області, дані про якого містяться у відкритому доступі на сайті «Миротворець» через дії проти основ національної безпеки України.

“Сукупність виявлених фактів вказала на фіктивність первинної реєстрації об’єкта, зведеного без дозволів”, – кажуть у прокуратурі.

Усього через три місяці незаконно зареєстрована споруда відчужена за частками (по 1/2) на користь товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Така схема із укладанням договорів купівлі-продажу дозволила формально обійти вимоги законодавства щодо обов’язкового зазначення кадастрового номера земельної ділянки.

Надалі це самовільне будівництво стало основою позаконкурентного отримання в оренду комунальної землі площею 0,0226 га до 2046 року без проведення обов’язкових земельних торгів. Підприємство організувало там бізнес із надання послуг з технічного обслуговування автомобілів (СТО та шиномонтаж).

З огляду на те, що земля під будівництво не відводилася, а міська рада не давала дозволів на зведення об’єкта, прокуратура звернулася до суду.

Суд повністю задовольнив вимоги прокурорів: спірне приміщення визнано об’єктом самочинного будівництва, а договір оренди земельної ділянки — недійсним; відповідача зобов’язано передати будівлю у власність громади міста.

Наразі триває термін на апеляційне оскарження.

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Нагадаємо, у Харкові прокурори домоглися судового рішення, яке зобов’язує підприємство звільнити ділянку площею майже 3,7 га у Київському районі. Вартість цієї землі оцінюють у понад 130 мільйонів гривень.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 21:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шахрайську схему з нерухомістю із залученням фігуранта Миротворця організувала фірма у Харкові, яка займається техобслуговуванням автомобілів.".