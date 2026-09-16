Землю на Харківщині використовували незаконно: хто має заплатити 1,8 млн грн

Правоохоронці через суд зобов’язали жінку заплатити за користування землею на Харківщині без оформленої оренди.

За даними Харківської обласної прокуратури, жінка придбала плодово-ягідний сад, який раніше належав сільгосппідприємству. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 59,8 га поблизу села Царедарівка в Лозівському районі.

«При цьому земельну ділянку площею 59,6 га вона фактично використовувала, не оформивши право користування нею у встановленому законом порядку. Громада протягом чотирьох років не отримувала коштів за її користування», – зазначили правоохоронці.

Тож прокуратура подала до суду позов про стягнення коштів, які власниця землі зберегла внаслідок несплати за її користування.

«Під час обстежень, проведених комісією Лозівської міської ради, підтверджено використання земельної ділянки та визначено розмір безпідставно збережених коштів. За чотири роки ця сума перевищила 1,8 млн гривень. Попри вимоги Лозівської міської ради, відповідачка добровільно сплатити кошти відмовилася», – розповіли правоохоронці.

14 вересня суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі.

Нагадаємо, правоохоронці через суд повернули громаді понад 2 га рекреаційної землі у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про комунальну земельну ділянку, густо засаджену деревами, площею понад 2 га на вул. Батумській за більше ніж 18 млн грн. Які порушення знайшли правоохоронці – читайте тут.