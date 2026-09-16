Атаки на УЗ: чи залишаться прифронтові громади без сполучення – Перцовський

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в етері нацмарафону запевнив, що залізниця не полишить прифронтові громади, але анонсував нові рішення та зміни.

Перцовський зазначив, що мрія ворога з першого дня вторгнення – вибити роботу залізниці.

«У перший день завдали надзвичайних ударів по залізниці і з того моменту практично не було дня, коли залізниця, або інфраструктура, або рухомий склад не були під ударом. Тому це мрія, і вочевидь ведеться як пряма робота проти залізниці, так і інформаційна кампанія. Бо, де не вдається чогось досягнути своїми фізичними ударами, наносяться такі інформаційні вкиди. Що я можу запевнити, що залізниця сполучення зберігатиме. Буде запроваджувати так звані комбіновані маршрути. Справді, де ворог вибиває локомотивну техніку і робить залізницю непроїзною, ми будемо переходити на комбіновані маршрути, що буде зручно. Так само купуючи єдиний квиток, люди могли вчасно досягати своїх точок призначення. Залізниця буде десь трансформуватися, пропонувати нові рішення, але точно не полишатиме прифронтові громади, там де ще безпеково це лишатиметься можливо. Будемо бачити зміни, різні безпекові протоколи, адаптуватися до нових викликів», – підкреслив Перцовський.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”