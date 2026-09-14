“Тривог може бути багато”: які напрямки під загрозою 14 вересня – ПС ЗСУ

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону попередив, що сьогодні, 14 вересня, по країні може бути багато тривог, адже РФ, ймовірно, атакуватиме з кількох напрямків.

“Зберігається загроза для північних областей. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу, велика кількість БпЛА є у ворога для того, щоб випустити їх у напрямку нашої держави. Зокрема, це БпЛА з двигунами внутрішнього згоряння – нереактивні. Останнім часом ворог активізував саме цей тип ударних засобів, і під атакою опинилися і західні території країни. Втім, захисники неба роблять все можливе, щоб зменшити до мінімуму влучання. Це близькі результаті до 90%. Але, на жаль, 10% вони є. Те, що ми бачимо, що “прилітає” по логістичних маршрутах, залізниці, інших об’єктах – таке є, бо величезна кількість дронів була запущена у декілька хвиль”, – зазначив Ігнат.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Він також пояснив, чому останнім часом окупанти для атак використовують не реактивні, а бензинові БпЛА. Каже: ворог зажди планує несподівану операцію, щоб застати зненацька українську ППО, тож використовує різні типи боєприпасів.

За його словами, наприкінці серпня противник масово застосував саме реактивні дрони, намагаючись закидати ними Київ та Київську область. Він припустив, що армія РФ використала великі запаси реактивних дронів саме в серпні, тому зараз запустив кілька хвиль звичайних “шахедів”, атакуючи передусім західні регіони – реактивні дрони, ймовірно, не мають можливості летіти на таку велику відстань.

“Очікується, що ці атаки можуть бути продовжені протягом дня. Перебувати в укриттях потрібно, навіть якщо дрон не реактивний. Усе одно у декілька хвиль можуть поступово надходити і тривог може бути багато”, – підкреслив спікер ПС ЗСУ.