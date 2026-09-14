Професора ошукали на велику суму: затримання у Харкові, що за схема

У Харкові повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, допомогла забрати понад 3,2 млн грн у відомого українського вченого-металурга.

За даними Харківської обласної прокуратури, потерпілий – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

“Схема розпочалася з телефонного дзвінка. На початку вересня чоловікові зателефонував невідомий, який представився працівником СБУ у Києві. Він повідомив потерпілому, що той нібито здійснив оплату товару на російському сайті. Під приводом цього заявив, що стосовно професора мають провести “дистанційний обшук”, – з’ясувало слідство.

Потім спілкування продовжилося через відеозв’язок. Фігурант переконав потерпілого продемонструвати гроші, які той зберігав, та запевнив, що їх необхідно тимчасово передати для перевірки законності походження, додали в прокуратурі.

За легендою, кошти мали перевірити за допомогою спеціального обладнання, розташованого у приміщенні СБУ в Києві.

“Повіривши псевдоправоохоронцю, потерпілий погодився передати 69 950 доларів США та 2 410 євро. Загальна сума — понад 3,2 млн гривень за офіційним курсом НБУ на день передачі коштів”, – зазначили правоохоронці.

Однак на цьому шахрайська схема не завершилася. Оскільки її організатор перебував за межами України, для отримання грошей йому потрібен був спільник на території Харкова, кажуть у прокуратурі.

“Він заздалегідь залучив до схеми місцеву мешканку та повідомив їй місце й час зустрічі з потерпілим. Спільниця забрала у професора всю суму, після чого залишила місце події”, – додали правоохоронці.

34-річній харків’янці повідомили про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 ККУ).

Наразі слідчі встановлюють безпосереднього виконавця та всі обставини злочину.