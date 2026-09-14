Світла не буде в одному з районів Харкова у вівторок: адреси

В АТ “Харківобленерго” попередили про ремонтні роботи, які проведуть у вівторок, 15 вересня. У зв’язку з цим світла не буде у частині Новобаварського району.

Вимикати електрику абонентам планують з 8:30 до 15:00. Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

Нагадаємо, у пресслужбі ХОВА розповіли подробиці робочої зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова з координатором роботи польових офісів ЮНІСЕФ Кенаном Маді та в.о. керівника Харківського офісу Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Павлом Першиним. Цілий блок зустрічі був присвячений підготовці Харківської області до осінньо-зимового періоду. Детальніше.