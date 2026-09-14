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Світла не буде в одному з районів Харкова у вівторок: адреси

Суспільство 13:19   14.09.2026
Вікторія Яковенко
Світла не буде в одному з районів Харкова у вівторок: адреси Фото: ХМР

В АТ “Харківобленерго” попередили про ремонтні роботи, які проведуть у вівторок, 15 вересня. У зв’язку з цим світла не буде у частині Новобаварського району.  

Вимикати електрику абонентам планують з 8:30 до 15:00. Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

свет отключат в Новобаварском районе 15 сентября

Нагадаємо, у пресслужбі ХОВА розповіли подробиці робочої зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова з координатором роботи польових офісів ЮНІСЕФ Кенаном Маді та в.о. керівника Харківського офісу Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Павлом Першиним. Цілий блок зустрічі був присвячений підготовці Харківської області до осінньо-зимового періоду. Детальніше.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” попередили про ремонтні роботи, які проведуть у вівторок, 15 вересня. У зв’язку з цим світла не буде у частині Новобаварського району.  ".