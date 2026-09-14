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Чоловік на Харківщині вкрав у співмешканки понад 2 млн грн після сварки – НПУ

Суспільство 13:43   14.09.2026
Вікторія Яковенко
Чоловік на Харківщині вкрав у співмешканки понад 2 млн грн після сварки – НПУ

Правоохоронці встановили, що чоловік обікрав співмешканку на Харківщині. Йому вручили підозру.

“У травні 49-річний чоловік разом зі своєю співмешканкою перебували в гостях в одному із сіл Лозівського району.  Під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, після якого чоловік поїхав до міста Лозова – до будинку, де вони спільно проживали. Скориставшись відсутністю жінки, зловмисник викрав 47 тисяч доларів й 6 700 євро. Після скоєного він зник та почав переховуватися”, – з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

6 вересня копи затримали чоловіка у місті Олександрія Кіровоградської області. Йому повідомили про підозру в крадіжці. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, допомогла забрати понад 3,2 млн грн у відомого українського вченого-металурга.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 13:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили, що чоловік обікрав співмешканку на Харківщині. Йому вручили підозру.".