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Обшуки у Харкові: в Україні підпільно виготовляли препарат для схуднення

Здоровье 21:32   13.09.2026
Олена Нагорна
Обшуки у Харкові: в Україні підпільно виготовляли препарат для схуднення

Обшуки в межах викриття масштабної схеми з виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid» відбулись у Харкові та ще більш ніж у десяти регіонах України. Загалом прокурори спільно зі співробітниками СБУ повідомили про підозру 27 учасникам злочинного угруповання.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, бізнес налагодив організатор, який вирішив скористатися високим попитом на ліки для зниження ваги. У підпільній лабораторії виготовляли препарат із діючою речовиною тирзепатид. Сировину невідомого походження ввозили з Китаю під виглядом харчової добавки, залучаючи підконтрольного митного брокера.

Готовий засіб реалізовували без жодних дозвільних документів, державної реєстрації та сертифікації, а також без дотримання температурного режиму під час транспортування. За собівартості матеріалів близько 17 доларів препарат продавали за ціною до 1200 доларів. За попередніми оцінками, з початку 2026 року зловмисники виготовили продукції на суму понад 5 мільйонів доларів.

До схеми були залучені власниця відомої київської клініки (просувала препарат серед колег та на навчаннях), митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також блогери й публічні особи. Товар пропонували косметологічним кабінетам, клінікам та медикам по всій країні.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 250 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту фальсифікату, зокрема в лікарнях і косметологіях у Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Запоріжжі та інших містах.

Під час обшуків вилучили фальсифіковані ліки, сировину, обладнання лабораторії, поліграфію, техніку, автомобілі та готівку в різній валюті на майже 15 мільйонів гривень.

Усім 27 фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 ККУ (виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинене організованою групою). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2026 в 21:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обшуки в межах викриття масштабної схеми з виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid» відбулись у Харкові та ще більш ніж у десяти регіонах України.".