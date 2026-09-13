Сьогодні 13 вересня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. 13 вересня 1229 року Угедея, третього сина Чингісхана, проголосили великим ханом Монгольської імперії. У 1766-му народився Семюел Вілсон – прообраз національного символу США Дядька Сема. У світі відзначають День Роальда Дала, адже відомий письменник народився в цю дату в 1916 році. У 1960 році – президент США Дуайт Ейзенхауер підписав закон про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні. У 1993-му році Ізраїль вперше визнав Палестинську автономію, а Іцхак Рабин і Ясір Арафат потиснули руки.

Свята та пам’ятні дати 13 вересня

Друга неділя вересня в Україні – це День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. У світі – День пам’яті жертв фашизму, Всесвітній день журавля та День “Обійми свого собаку”.

Також сьогодні: День Роальда Дала, День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин, День перукаря, День позитивного мислення, День Дядька Сема в США, Міжнародний день заповітів.

13 вересня в історії

13 вересня 1229 року Угедея, третього сина Чингісхана, проголосили великим ханом Монгольської імперії. Це сталося на курултаї біля річки Керулен, на території сучасної Монголії. Він правив Монгольською імперією, яку створив його батько, з 1229 по 1241 рік.

“Досягнення Угедея включали створення нової столиці в Каракорумі, встановлення системи регіонального управління та оподаткування, а також перемогу над давнім ворогом монголів, державою Цзінь у північному Китаї. Угедей-хан здобув багато інших воєнних перемог у Західній Азії від Афганістану до Грузії, а великі міста булгар та русів були розграбовані, коли його армії просувалися все далі на захід і атакували Польщу та Угорщину. Якраз коли монголи, здавалося, ось-ось пройдуть Європу, загарбники повернулися додому після звістки про смерть Великого хана від інсульту або відмови органів у грудні 1241 року, найімовірніше, спричинену одним із запоїв, якими він був сумнозвісний”, – пише британський історик Марк Картрайт у World History Encyclopedia.

У Чингісхана було четверо синів — Джучі, Чаґатай, Угедей і Толуй. Ще за життя він розподілив між ними улуси — території та підвладне населення. Один із синів (Джучі) помер раніше за свого батька. Проте серед усіх інших курултай обрав головним саме Угедея, як і хотів батько. Картрайт вважає цей вибір несподіваним, адже любов нового Великого хана до оковитої була добре відомою. Ба більше – він ще й не був особливо талановитим воєначальником. Однак мав політичні таланти – був приємним у спілкуванні, прислухався до порад міністрів і командирів.

“Найголовніше, що він був вибором батька, а Чингісхан тепер уже вважався обожненим духом, чиє слово було законом. Таким чином, Толуй, який виконував обов’язки регента, передав кермо правління Угедею, і почалася нова ера монгольського правління”, – відзначає дослідник.

13 вересня 1766 року народився американський торговець м’ясом Семюел Вілсон, який увійшов в історію як Дядько Сем. Докладніше.

13 вересня 1916 року народився автор “Чарлі та шоколадної фабрики”, “Матильди”, “Відьом” та інших улюблених дитячих книг – Роальд Дал. Докладніше.

13 вересня 1960 року президент США Дуайт Ейзенхауер підписав закон про встановлення пам’ятника Тарасу Шевченкові у Вашингтоні. Докладніше.

13 вересня 1993 року на галявині біля Білого дому відбулося історичне потискання рук прем’єр-міністром Ізраїлю Іцхаком Рабином і головою Організації визволення Палестини Ясіром Арафатом. Докладніше.

Церковне свято 13 вересня

13 вересня – Передсвято Воздвиження чесного Хреста Господнього. Вшановують пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі та пам’ять священномученика Корнилія, сотника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо граки вже відлетіли, то зима буде ранньою.

Дощ 13 вересня буде останнім у році, більше дощів не буде. Але якщо він пройшов у цей день, то врожай буде хороший.

Що не можна робити 13 вересня

Не можна прибирати вдома.

Не варто в цей день одружуватися чи свататися, інакше шлюб буде невдалим.