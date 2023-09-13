Сьогодні 13 вересня: яке свято та день в історії

13 вересня – День комп’ютерника та програміста. У цей день у 1766-му народився Семюел Вілсон – прообраз національного символу США Дядька Сема. 1993-го Ізраїль вперше визнав Палестинську автономію, а Іцхак Рабин та Ясір Арафат потиснули руки.

Свята та пам’ятні дати 13 вересня

13 вересня у світі – День комп’ютерника та програміста. Його відзначають у 256-й день року (тобто 13-го – у невисокосні роки та 12-го – у високосні). Такий принцип обрали, тому що 256 – це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.

Також 13 вересня – День Роальда Дала (автора знаменитої дитячої книги “Чарлі та шоколадна фабрика” та багатьох інших творів).

У світі: День поінформованості про вроджені дефекти домашніх тварин та Всесвітній день боротьби з сепсисом.

13 вересня в історії

13 вересня 1766 року народився американський торговець м’ясом Семюел Вілсон.

За часів Громадянської війни в ​​США він постачав армію Штатів яловичиною. Свої бочки із м’ясом Вілсон патріотично маркував літерами “U.S.”. Він, звичайно, мав на увазі “United States” – “Сполучені Штати”. Але військові, які отримували цю провізію, пояснили скорочення по-своєму: “Uncle Sam” – “Дядько Сем”. Офіційну версію походження одного з найвідоміших символів США закріплено спеціальною резолюцією Конгресу. Вона така: 7 вересня 1813 року охоронець-ірландець на запитання про значення букв “U.S.” на бочках, пояснив їх іменем виробника – “Дядько Сем”. Конгрес США 1961 року ухвалив вважати саме Семюела Вілсона прообразом Дядька Сема. Образ став особливо популярним за часів Першої світової, коли його надрукували на листівках, що закликали американців добровільно вступати до армії.

Зараз у рідному штаті Семюела Вілсона – Арлінгтоні – встановлено пам’ятник Дядьку Сему.

13 вересня 1993 року на галявині біля Білого дому відбулося історичне потискання рук прем’єр-міністром Ізраїлю Іцхаком Рабином і головою Організації визволення Палестини Ясіром Арафатом.

Воно показало небувалий прогрес у тривалих безкомпромісних відносинах Ізраїлю та Палестини. Крім власне символічного потиску рук, сторони підписали низку документів, що увійшли в історію як Угоди в Осло. Напередодні їх підписання, 9 вересня 1993 року, Рабин і Арафат обмінялися листами про взаємне визнання (за посередництва міністра закордонних справ Норвегії Йогана Йорґена Гольста). Вони також у листуванні визначили основні засади подальших домовленостей. Серед іншого були зобов’язання щодо вирішення конфлікту мирним шляхом, відмова від тероризму та насильства тощо. Таємні переговори відбувалися в Осло. А вже у Вашингтоні 13 вересня підписали Декларацію про принципи, яка містила основні параметри подальшої угоди про палестинське самоврядування. Зокрема, вона передбачала негайне встановлення палестинської автономії в секторі Гази і анклаві Єрихону, домовленість про створення палестинського уряду та проведення виборів.

Церковне свято 13 вересня

13 вересня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують священномученика Корнилiя, сотника. Він жив у Кесарії Палестинській у першому столітті. Корнилій був язичником, але відзначався глибоким благочестям і добрими справами. Зрештою він прийшов до християнської віри. Йому явився ангел і наказав послати людей за Симоном, званим Петром. Апостолу Петру також було видіння, тож він прийшов у дім до Корнилія. Там Петро проповідував самому сотнику та його рідним історію життя Ісуса Христа та його вчення. Корнилій увірував у Христа та хрестився разом зі своїми родичами. Він був першим із язичників, які прийняли Хрещення. Надалі Корнилій проповідував Євангеліє разом з апостолом Петром. На певному етапі Корнилій за жеребом відправився проповідувати в місто Скепсію, де язичництво було особливо розвинене. Там місцевий князь Димитрій вимагав від християнина принести жертву богам, проте замість цього Корнилій помолився, й стався землетрус, що зруйнував язичницький храм. За це князь кинув святого у в’язницю. Але тут з’ясувалося, що під руїнами храму опинилися дружина й дитина Димитрія. Корнилій молитвою врятував їх. Тож князь прийшов до святого у в’язницю й зізнався, що сам повірив у Христа. Після того й сам Димитрій, і його родичі прийняли хрещення. А Корнилій ще тривалий час жив у місті та звертав місцевих язичників у християнство. Помер він у глибокій старості та був похований неподалік зруйнованого ним язичницького храму.

Народні прикмети

Якщо граки вже відлетіли, то зима буде ранньою;

Дощ 13 вересня буде останнім у році, більше дощів не буде. Але якщо він пройшов у цей день, то врожай буде хороший.

Що не можна робити 13 вересня

Не можна прибирати вдома.

Не варто в цей день одружуватися чи свататися, інакше шлюб буде невдалим.