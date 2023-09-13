Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории

13 сентября – День компьютерщика и программиста. В этот день в 1766 году родился Сэмюэл Уилсон – прообраз национального символа США Дяди Сэма. В 1993-м Израиль впервые признал Палестинскую автономию, а Ицхак Рабин и Ясир Арафат пожали руки.

Праздники и памятные даты 13 сентября

13 сентября в мире – День компьютерщика и программиста. Его отмечают в 256-й день года (т.е. 13-го – в невисокосные годы и 12-го – в високосные). Такой принцип избрали, потому что 256 – это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта.

Также 13 сентября – День Роальда Дала (автора знаменитой детской книги «Чарли и шоколадная фабрика» и многих других произведений).

В мире: День осведомленности о врожденных дефектах домашних животных и Всемирный день борьбы с сепсисом.

13 сентября в истории

13 сентября 1766 года родился американский торговец мясом Сэмюэл Уилсон.

Во времена Гражданской войны в США он снабжал армию Штатов говядиной. Свои бочки с мясом Уилсон патриотически маркировал буквами «U.S.». Он, конечно, имел в виду «United States» – «Соединенные Штаты». Но военные, получавшие эту провизию, объяснили сокращение по-своему: «Uncle Sam» – «Дядя Сэм». Официальная версия происхождения одного из известнейших символов США закреплена специальной резолюцией Конгресса. Она такова: 7 сентября 1813 года охранник-ирландец на вопросы о значении букв «U.S.» на бочках, объяснил их по имени производителя — «Дядя Сэм». Конгресс США в 1961 году постановил считать именно Сэмюэла Уилсона прообразом Дяди Сэма. Образ стал особенно популярен во времена Первой мировой, когда его напечатали на листовках, призывавших американцев добровольно вступать в армию.

Сейчас в родном штате Сэмюэла Уилсона – Арлингтоне – установлен памятник Дяде Сэму.

13 сентября 1993 года на лужайке возле Белого дома состоялось историческое рукопожатие между премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и председателем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом.

Оно показало небывалый прогресс в длительных бескомпромиссных отношениях Израиля и Палестины. Кроме собственно символического рукопожатия, стороны подписали ряд документов, вошедших в историю как Соглашения в Осло. Накануне их подписания, 9 сентября 1993 года, Раввин и Арафат обменялись письмами о взаимном признании (при посредничестве министра иностранных дел Норвегии Иоганна Йоргена Гольста). Они также в переписке определили основные принципы дальнейших договоренностей. Среди прочего были обязательства по разрешению конфликта мирным путем, отказ от терроризма и насилия и т.д. Тайные переговоры проходили в Осло. А уже в Вашингтоне 13 сентября подписали Декларацию о принципах, содержащую основные параметры дальнейшего соглашения о палестинском самоуправлении. В частности, она предполагала немедленное установление палестинской автономии в секторе Газа и анклаве Иерихона, договоренность о создании палестинского правительства и проведении выборов.

Церковный праздник 13 сентября

13 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чествуют священномученика Корнилия, сотника. Он жил в Кесарии Палестинской в первом веке. Корнилий был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. В конце концов, он пришел к христианской вере. Ему явился ангел и приказал послать людей за Симоном, называемым Петром. Апостолу Петру также было видение, и он пришел в дом в Корнилия. Там Петр проповедовал самому сотнику и его родным историю жизни Иисуса Христа и его учение. Корнилий поверил в Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявших Крещение. В дальнейшем Корнилий проповедовал Евангелие вместе с апостолом Петром. На определенном этапе Корнилий по жребию отправился проповедовать в город Скепсию, где язычество было особенно развито. Там местный князь Димитрий требовал от христианина принести жертву богам, однако вместо этого Корнилий помолился, и произошло землетрясение, разрушившее языческий храм. За это князь бросил святого в тюрьму. Но тут выяснилось, что под развалинами храма оказались жена и ребенок Димитрия. Корнилий молитвой спас их. После этого князь пришел к святому в тюрьму и признался, что сам поверил в Христа. И сам Димитрий, и его родственники приняли крещение. Корнилий же долгое время жил в городе и обращал местных язычников в христианство. Умер он в глубокой старости и был похоронен недалеко от разрушенного им языческого храма.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то зима будет ранней;

Дождь 13 сентября будет последним в году, больше не будет дождей. Но если он прошел в этот день, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя убирать дома.

Не стоит в этот день жениться или свататься, иначе брак будет неудачным.