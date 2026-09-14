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Собака схопив міну й стався вибух: чоловік постраждав на Харківщині

Суспільство 14:15   14.09.2026
Вікторія Яковенко
Собака схопив міну й стався вибух: чоловік постраждав на Харківщині

Ворог вранці атакував Слатине, також у селищі постраждав чоловік через вибух міни. Подробиці повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 06:00 ворожий БпЛА влучив у приватний будинок в селищі, пошкодивши дах, фасад та вікна. Минулося без постраждалих.

А близько 07:00 у селищі на невідомому вибухонебезпечному пристрої підірвався 53-річний місцевий мешканець.

«Чоловік пересувався по Слатиному разом зі своїми собаками. Побачивши невідомий пристрій, який росіяни скинули з дрона обабіч дороги, він обійшов його. Однак один із собак схопив міну, внаслідок чого стався вибух. Собака загинув на місці. Його господар отримав численні уламкові поранення різних частин тіла. Місцеві мешканці доставили чоловіка до лікарні. Загрози його життю немає», – розповів Задоренко.

удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 14:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вранці атакував Слатине, також у селищі постраждав чоловік через вибух міни. Подробиці повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".