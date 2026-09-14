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Собака схватила мину и произошел взрыв: мужчина пострадал на Харьковщине

Общество 14:15   14.09.2026
Виктория Яковенко
Собака схватила мину и произошел взрыв: мужчина пострадал на Харьковщине

Враг утром атаковал Слатино, также в поселке пострадал мужчина из-за взрыва мины. Подробности сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Около 06:00 вражеский БпЛА попал в частный дом в поселке, повредив крышу, фасад и окна. Обошлось без пострадавших.

А около 07:00 в поселке на неизвестном взрывоопасном устройстве подорвался 53-летний житель.

«Мужчина передвигался по Слатино вместе со своими собаками. Увидев неизвестное устройство, которое россияне сбросили с дрона по обе стороны дороги, он обошел его. Однако одна из собак схватила мину, в результате чего произошел взрыв. Собака погибла на месте. Его хозяин получил многочисленные обломочные ранения разных частей тела. Местные жители доставили мужчину в больницу. Угрозы его жизни нет», – рассказал Задоренко.

удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 14:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг утром атаковал Слатино, также в поселке пострадал мужчина из-за взрыва мины. Подробности сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".