Собака схватила мину и произошел взрыв: мужчина пострадал на Харьковщине

Враг утром атаковал Слатино, также в поселке пострадал мужчина из-за взрыва мины. Подробности сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Около 06:00 вражеский БпЛА попал в частный дом в поселке, повредив крышу, фасад и окна. Обошлось без пострадавших.

А около 07:00 в поселке на неизвестном взрывоопасном устройстве подорвался 53-летний житель.

«Мужчина передвигался по Слатино вместе со своими собаками. Увидев неизвестное устройство, которое россияне сбросили с дрона по обе стороны дороги, он обошел его. Однако одна из собак схватила мину, в результате чего произошел взрыв. Собака погибла на месте. Его хозяин получил многочисленные обломочные ранения разных частей тела. Местные жители доставили мужчину в больницу. Угрозы его жизни нет», – рассказал Задоренко.