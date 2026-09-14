«Бачимо чітку тактику»: на що полює РФ у Харкові, повідомив Терехов

21 раз ворог атакував Харків минулого тижня. Один чоловік загинув, ще 10 людей постраждали, серед них – троє дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Аналізуючи ці удари, ми бачимо чітку тактику. Майже половина атак припала на FPV-дрони. Ворог бив безпілотниками на оптоволокні, запускав «Молнии», реактивні «Італмаси» та «шахеди». Їхні цілі абсолютно цивільні – багатоквартирні будинки, двори, машини містян, електричні підстанції, територія лікарні та ліцею», – зазначив міський голова.

Він додав: окремо простежується системне полювання на АЗС. Лише за один день, 8 вересня, під ударами опинилися три заправки у різних районах.

«Росіяни свідомо намагаються перетворити на зону ризику найзвичайніші щоденні справи харків’ян – дорогу додому, поїздку на роботу, зупинку на заправці чи біля кафе», – підкреслив Терехов.

За тиждень тривоги в Харкові тривали майже на 47 годин менше, ніж в області.

«Але ця цифра не повинна нас розхолоджувати. Загроза для міста залишається стабільно високою. Тому прошу кожного: сприймайте сирени серйозно, переходьте в безпечні місця», – звернувся мер.