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Енергонезалежність Харківщини: як ХОВА та ЮНІСЕФ готують регіон до зими

Суспільство 11:34   14.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Енергонезалежність Харківщини: як ХОВА та ЮНІСЕФ готують регіон до зими

У пресслужбі ХОВА розповіли подробиці робочої зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова з координатором роботи польових офісів ЮНІСЕФ Кенаном Маді та в.о. керівника Харківського офісу Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Павлом Першиним.

Цілий блок зустрічі був присвячений підготовці Харківської області до осінньо-зимового періоду.

“Спільно працюємо над безперебійним водопостачанням медустанов та встановленням сонячних панелей. Проєкт альтернативних джерел енергії вже розробили для обласної клінічної лікарні, де на стадії завершення — будівництво укриття й приймального відділення. Наступний крок — дитяча лікарня”, – зазначили у ХОВА.

Також на зустрічі обговорили встановлення сонячних панелей у навчальних закладах – всього заплановано реалізацію 12 таких проєктів.

Тим часом партнери з Нідерландів допомагають створювати енергетичний хаб на базі обласної лікарні, додали в пресслужбі ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 11:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА розповіли подробиці робочої зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова".