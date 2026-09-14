Енергонезалежність Харківщини: як ХОВА та ЮНІСЕФ готують регіон до зими
У пресслужбі ХОВА розповіли подробиці робочої зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова з координатором роботи польових офісів ЮНІСЕФ Кенаном Маді та в.о. керівника Харківського офісу Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Павлом Першиним.
Цілий блок зустрічі був присвячений підготовці Харківської області до осінньо-зимового періоду.
“Спільно працюємо над безперебійним водопостачанням медустанов та встановленням сонячних панелей. Проєкт альтернативних джерел енергії вже розробили для обласної клінічної лікарні, де на стадії завершення — будівництво укриття й приймального відділення. Наступний крок — дитяча лікарня”, – зазначили у ХОВА.
Також на зустрічі обговорили встановлення сонячних панелей у навчальних закладах – всього заплановано реалізацію 12 таких проєктів.
Тим часом партнери з Нідерландів допомагають створювати енергетичний хаб на базі обласної лікарні, додали в пресслужбі ХОВА.