Раду зі зміцнення української ідентичності створили у Харкові при ХОВА

Координаційну раду з питань зміцнення української ідентичності та згуртованості суспільства створили при Харківській обласній військовій адміністрації.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області за підсумками зустрічі керівництва ХОВА, правоохоронних органів, ветеранських та волонтерських організацій, присвяченій розробці ініціатив щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності.

До нової координаційної ради увійшли ветерани, волонтери та представники держструктур, зокрема з боку правоохоронців – помічники начальника Нацполіції Харківщини Володимир Чайка та В’ячеслав Марков.

“Учасники зустрічі наголосили, що українська національна ідентичність ґрунтується на усвідомленні спільної культури, традицій, мови та історії. Важливими складовими її зміцнення є підтримка української мови, популяризація національних символів, вшанування пам’яті захисників України та героїв минулого і сучасності, а також збереження культурної спадщини. Окрему увагу приділили патріотичному вихованню молоді та формуванню в суспільстві поваги до історії України, її державності й національних цінностей”, – йдеться в публікації.

Завдання та напрями подальшої роботи визначили у планах діяльності новоствореної координаційної ради.