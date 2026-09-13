Рух вулицею Зброярською у Харкові обмежать на місяць

Рух транспорту на вулиці Зброярській, біля будинку №8, буде обмежений з 8:00 14 вересня до 20:00 15 жовтня.

Це пов’язано з необхідністю проведення ремонту на мережах водовідведення, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

Пропуск транспорту буде організований вільними від виконання робіт смугами руху.

У зв’язку з цим буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Зброярській, на ділянці від вулиці Коцарської до вулиці Благовіщенської. На час проведення робіт на маршруті №11 курсуватимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу.

Нагадаємо, Стратегію розвитку Харкова до 2029 року ухвалили на сесії міської ради 10 вересня. У ній є дані про поточний стан та плани розвитку транспортної інфраструктури. Станом на 1 липня у місті працювали 29 тролейбусних, 13 трамвайних та 52 комунальні автобусні маршрути.