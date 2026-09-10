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“Щоб хотіли жити та виховувати дітей” – у Харкові ухвалили стратегію розвитку

Політика 13:29   10.09.2026
Оксана Горун
“Щоб хотіли жити та виховувати дітей” – у Харкові ухвалили стратегію розвитку

На позачерговій сесії Харківської міськради, яка відбулася 10 вересня, депутати затвердили Стратегію розвитку громади до 2029 року.

 У документі прописані напрямки відновлення та розвитку міста, а також основні пріоритети на найближчі роки.

“В основі нашого плану – людина та її безпека. Усі стратегічні напрями – від децентралізації енергосистеми до створення безпечного освітнього простору, від підтримки підприємництва до цифровізації послуг – підпорядковані одній меті: створити умови, за яких харків’яни хотіли б жити, працювати та виховувати дітей саме тут. Ми працюємо для того, щоб ті, хто виїхав, мали мотивацію повернутися, а ті, хто залишився, відчували турботу та впевненість у завтрашньому дні”, – цитує пресслужба мерії коментар про Стратегію міського голови Ігоря Терехова.

Заступник мера Дмитро Ісаєв перерахував п’ять основних стратегічних цілей:

  1. Незламне місто: побудувати інтегровану систему міської безпеки та стійкості, яка забезпечуватиме захист життя, безперервність виконання критичних функцій міста та згуртованість громади.
  2. Місто можливостей: забезпечити умови для розвитку інклюзивної та згуртованої громади, у якій кожен житель має можливості для гідної праці, доступу до якісного житла, сучасних медичних і соціальних послуг та самореалізації.
  3. Сталий та стійкий метрополіс: відновити та модернізувати міський простір за принципом «відбудувати краще, ніж було» з пріоритетом сталості та розумного інтегрованого управління.
  4. Оновлена економічна ідентичність міста: трансформувати економіку Харкова в диверсифіковану інноваційну систему зі збалансованим розвитком хай-тек секторів, модернізованої промисловості та креативних індустрій, забезпечуючи створення якісних робочих місць, утримання талантів і зростання доходів громади.
  5. Відкрите, партнерське та розумне врядування: забезпечити функціонування ефективної, прозорої, адаптивної та інтелектуальної системи управління містом, яка реалізує принципи “смарт сіті”, діє етично, активно залучає громадян і розвиває стратегічні партнерства.

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У мерії зазначили, що Стратегія, крім іншого, має стати основою для залучення міжнародної допомоги та співробітництва з донорами та інвесторами.

Зазначимо, 5 листопада 2025 року в Берліні презентували п’ятирічну стратегію Smart City для Харкова. Вона передбачає не футуристичне бачення, а конкретні рішення, пояснили МГ “Об’єктив” у Kharkiv IT Cluster. Один із прикладів таких рішень – це датчики на вулицях, які передають інформацію про трафік, і система автоматично регулює світлофори, зменшуючи пробки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 13:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міськради, яка відбулася 10 вересня, депутати затвердили Стратегію розвитку громади до 2029 року".