Харків стане розумнішим? Що передбачає п’ятирічна стратегія Smart City
П’ятирічна стратегія Smart City для Харкова, яка була представлена в Барселоні 5 листопада — це не футуристичне бачення, а конкретний план розвитку міста, система управління, в якій рішення приймаються на основі даних, пояснили МГ «Об’єктив» в Kharkiv IT Cluster.
Один із прикладів таких рішень – це датчики на вулицях, які передають інформацію про трафік, і система автоматично регулює світлофори, зменшуючи пробки. Мешканці можуть повідомляти про проблеми у міській інфраструктурі через додаток — без бюрократії та черг.
“Енергоспоживання, транспорт, безпека, екологія — усе з’єднано в єдину мережу, що дозволяє реагувати швидко й раціонально. Smart City — це коли місто працює як єдиний живий організм, де технології не самоціль, а інструмент, що робить життя зручнішим, безпечнішим і прозорішим”, – зазначили у Kharkiv IT Cluster і додали, що об’єднання було долучене до розвитку Smart City ще з 2018 року, коли в місті почали з’являтися перші інноваційні рішення. Тепер вони стали основою стратегії.
Серед ключових прикладів:
- Ситуаційний центр Харкова – єдина точка координації для всіх служб реагування. Він працює 24/7, миттєво фіксує надзвичайні ситуації, визначає масштаби ураження, координує дії рятувальників та вже врятував тисячі життів.
- Система відеоспостереження та відеоаналітики – підвищує рівень безпеки у місті, допомагаючи службам безпеки оперативно реагувати.
- Цифрова трансформація освіти та бізнесу – десятки цифрових просторів та лабораторій у школах та коледжах, програми з підвищення цифрових навичок.
“Це елементи Smart City, які вже діють — і саме вони лягли в основу нової стратегії, яку Deloitte спроєктував спільно з міською радою та технологічною спільнотою”, – пояснили у кластері.
Засновано стратегію на чотирьох принципах:
- Людиноцентричність – рішення проєктуються навколо потреб мешканців, а не процесів.
- Безпека за замовчуванням (security-by-design) — кожен сервіс розробляється з урахуванням воєнних ризиків та кіберзагроз.
- Системність та міжоперабельність — усі системи взаємопов’язані, щоб місто функціонувало як цілісна структура.
- Test before invest – перевірка рішень у реальних умовах за допомогою підходу living lab, перш ніж масштабувати їх на весь міський простір.
“Світові приклади Smart City — це Сінгапур, Барселона, Копенгаген чи Таллінн. Там цифрові системи забезпечують моніторинг якості повітря, управління транспортом і споживанням енергії, інтегровані сервіси для громадян. У Харкові, на відміну від мирних мегаполісів, Smart City — це ще й про військову та цивільну безпеку, виживання та адаптивність у кризі. Саме тому місто стає унікальним полігоном для тестування рішень, які згодом можуть масштабуватися на інші регіони України та Європи”, – додали в Kharkiv IT Cluster.
За оцінкою розробників стратегії, вона допоможе:
- скоротити час реагування на надзвичайні ситуації до секунд;
- зробити послуги прозорими, а взаємодію з владою — простою;
- забезпечити цифрову безпеку, контроль трафіку, керування енергоспоживанням;
- залучати інвесторів, котрим важлива прозора цифрова інфраструктура;
- створити нові робочі місця у сфері технологій та урбаністики.
Нагадаємо, п’ятирічну стратегію розвитку Smart City для Харкова представили у Барселоні 5 листопада. Захід відбувся за участю мера Ігоря Терехова на Smart City Expo World Congress – найбільшій світовій події, присвяченій інноваційним міським рішенням. У розробці стратегії брали участь представники Харківської міськради, аналітики Deloitte та експерти Kharkiv IT Cluster.
11 Листопада 2025 в 19:49