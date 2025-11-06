Стратегія «розумного міста» і угода: Терехов про потужні заходи в Барселоні 📹

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, про що домовились з мером Барселони та яку міську стратегію презентували.

«Були два потужні заходи у Барселоні. Перший захід – коли ми з мером Барселони уклали угоду про партнерство. Тобто у нас ще є одне місто-партнер – Барселона. Для нас це дуже знаково. І Барселона нам дуже допомагає і виділяє громадський транспорт як гуманітарну допомогу. Крім цього, ми домовились про інші напрямки співпраці щодо обладнання медичного, яке теж будуть постачати до Харкова. І щодо можливості нашим дітям влітку відпочивати і лікуватися, в тому числі. Такий процес триває», – зазначив мер.

Він також додав, що взяв участь у світовому конгресі «Smart City Expo World Congress 2025». Це найбільша міжнародна подія у сфері міських інновацій, уточнили в Харківській міськраді. Зазначається, що під час заходу лідери з понад 100 країн обговорювали майбутнє сталого міського розвитку.

«Для нас це дуже важливо, бо ми сьогодні розробляємо з «Kharkiv IT Cluster», підключили відому компанію «Deloitte», і вони на безкоштовній основі для нас розроблять «Smart City» для Харкова. Це перший крок – коли в некомфортних умовах місто створює стратегію розумного міста», – розповів Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

У мерії заявили, що під час виступу міський голова зазначив, що після війни майбутнє Харкова – саме за цифровими технологіями.

«Це саме той напрямок, який має вивести повоєнну відбудову нашого міста на принципово новий рівень. Ми хочемо не просто відновити Харків, а зробити його набагато кращим – сучасним, безпечним, енергоефективним, високотехнологічним. І ми вже робимо рішучі кроки до цієї мети», – сказав мер.

Він також представив проєкти, що вже реалізуються: «енергетичний острів», муніципальні цифрові послуги і Ситуаційний центр.

Читайте також: Що запропонував Посол Словаччини під час візиту до Харкова