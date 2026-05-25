ДСНС: п’ятеро людей постраждали під час пожежі в багатоповерхівці в Харкові
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що серед 20 пожеж, які ліквідували рятувальники за добу, сім – вирували через “прильоти”.
“На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області та Київському районі міста Харкова. Горіли складські та інші будівлі, транспортні засоби”, – уточнили у ДСНС.
Також за добу в Харкові було дві побутові пожежі. У Шевченківському районі горіла територія недобудованого храму. А в Індустріальному – вирувала пожежа у 9-поверховому будинку, постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.
Також піротехніки виявили та знешкодили 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: Песика врятували пожежники із палаючого храму в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ДСНС: п’ятеро людей постраждали під час пожежі в багатоповерхівці в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 08:26;