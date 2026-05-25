ДСНС: п’ятеро людей постраждали під час пожежі в багатоповерхівці в Харкові

Події 08:26   25.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що серед 20 пожеж, які ліквідували рятувальники за добу, сім – вирували через “прильоти”. 

“На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області та Київському районі міста Харкова. Горіли складські та інші будівлі, транспортні засоби”, – уточнили у ДСНС.

Також за добу в Харкові було дві побутові пожежі. У Шевченківському районі горіла територія недобудованого храму. А в Індустріальному – вирувала пожежа у 9-поверховому будинку, постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

Також піротехніки виявили та знешкодили 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

