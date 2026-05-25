Песика врятували пожежники з палаючого храму в Харкові

Події 07:33   25.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що напередодні, 24 травня, пожежники врятували з палаючого храму в Харкові беззахисного песика.

Недобудований храм загорівся у Шевченківському районі Харкова напередодні ввечері.

Пожежники врятували собаку з вогню

“Наляканого, але живого чотирилапого винесли із задимленої території та подбали про нього після порятунку”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, недобудований храм горів у неділю увечері, 24 травня, у Харкові. У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про пожежу у Шевченківському районі у Харкові о 17:06. Як виявилося, спалахнув недобудований храм. До місця події було направлено три оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників горіли будівельні матеріали та господарська споруда на території недобудованого храму. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів, уточнили рятувальники.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 07:33;

