 Сьогодні 25 травня 2026: яке свято та день в історії

25 травня в Україні – День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. У цей день 1521 року імператор Карл V оголосив єретиком Мартіна Лютера. У 1709-му за наказом московського царя Петра I зруйнували Чортомлицьку Січ. У 1787-му в США зібрався Конституційний конвент. У 1810-му почалася Травнева революція, що призвела до утворення Аргентини. У 1926-му вбили Симона Петлюру. У 1977-му в прокат у США вийшов перший фільм із серії Джорджа Лукаса «Зоряні війни». У 2014-му в Україні провели позачергові вибори президента – після втечі Януковича. У 2020-му в США вбили чорношкірого американця Джорджа Флойда, що викликало протести у світі під гаслом руху “Black Lives Matter”. У 2024-му російська армія вдарила керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці.

Свята та пам’ятні дати 25 травня

У світі – Міжнародний день зниклих безвісти дітей і Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму.

У цей день стартує Всесвітній тиждень надання незалежності колоніальним країнам і народам і Тиждень дитячого хоспісу.

Також сьогодні: Міжнародний день без пластику, День Африки, Всесвітній день щитоподібної залози, Всесвітній день хірургії, Всесвітній день футболу, Міжнародний день філолога, Міжнародний день танцю степ, Всесвітній день Таро, День рушника.

25 травня в історії

25 травня 1521 року імператор Священної Римської Імперії Карл V видав Вормський едикт, яким проголосив єретиком Мартіна Лютера. Докладніше.

25 травня 1709 року за наказом Петра I московські окупанти зруйнували Чортомлицьку Січ. Докладніше.

25 травня 1787 року в США зібрався Конституційний конвент (чи Філадельфійський конвент), який розробив конституцію цієї країни.

25 травня 1810 року відбулася ключова подія так званої Травневої революції в Буенос-Айресі. Там бунтівники відправили у відставку представника іспанської колоніальної влади – віцекороля Ріо-де-ла-Плати Бальтасара Ідальго де Сіснероса та розпочали формування тимчасового урядового органу – Першої хунти. Докладніше.

25 травня 1926 року єврейський анархіст Самуїл Шварцбард убив у Парижі Симона Петлюру. Докладніше.

25 травня 1977 року в прокат у США вийшов перший фільм із серії Джорджа Лукаса “Зоряні війни”. Блокбастер про війни у ​​космосі мав величезний успіх.

“Фільм отримав сім премій “Оскар”, заробив 461 мільйон доларів від продажу квитків у США та майже 800 мільйонів доларів доходів по всьому світу”, – нагадує проєкт History.

Певною мірою такому успіху сприяла професійно організована Лукасом маркетингова кампанія. Актриса Керрі Фішер, яка виконала головну жіночу роль (принцеси Леї) у цьому фільмі, згодом згадувала: “Це не було схоже на прем’єру фільму. Це було схоже на землетрус”. Очікування від фантастичного фільму з небаченими тоді спецефектами було таким, що перед кінотеатрами шикувалися довгі черги. Особливістю саги Лукаса стало те, що успіх супроводжував її довгі роки. Хітами прокату стали дві наступні, як зараз кажуть “оригінальні” частини, які вийшли на початку 1980-х. А також фанати віддано чекали на вихід ще трьох епізодів, адже історія почалася не з початку: згодом першому фільму дали назву “Епізод IV: Нова надія”. Тож усі розуміли: мають бути й перші три епізоди. Чекати довелося 14 років – стільки пройшло між виходом “Повернення Джедая” у 1983-му та “Епізода I: Прихована загроза” у 1999-му.

Приквели виходили протягом шести років – до 2005-го. У них уже не було улюблених акторів першого складу, адже фільми розповідали про події, що передували оригінальній трилогії. Коли ж здалося, що історія логічно завершена, за справу взявся “Дісней”. Купивши студію Лукаса “Lucasfilm”, ці гіганти індустрії створили ще одну трилогію та спін-оффи. У трилогії з’явилися всі улюбленці публіки: Марк Гемілл (Люк Скайвокер), Керрі Фішер (принцеса Лея), Гаррісон Форд (Хан Соло), Ентоні Денієлс (робот С-3PO), Пітер Мейг’ю (Чубакка) та Кенні Бейкер (виконавець ролі дроїда R2-D2). У спін-оффах – різноманітні відгалуження сюжету розповідали про окремих персонажів. Дев’ята частина “Зоряних війн” – “Скайвокер. Сходження” вийшла у кінопрокат 20 грудня 2019 року. Вона не повторила успіху найвідоміших частин франшизи, але принесла хороші касові збори.

25 травня 2014 року в Україні на тлі російського вторгнення відбулися позачергові вибори президента. Докладніше.

25 травня 2020 року у США поліціянти під час затримання вбили чорношкірого американця Джорджа Флойда. Це спричинило подальші масові протести під гаслом руху “Black Lives Matter”, що охопили не лише Штати, а й інші країни світу. Докладніше.

25 травня 2024 року російська армія вдарила керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці. Докладніше.

Церковне свято 25 травня

25 травня відзначають Третє знайдення глави Предтечі й Хрестителя Господнього Йоана. Також християни вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ранок похмурий – літо буде холодним і дощовим.

Сині хмари ввечері обіцяють зміну погоди.

Що не можна робити 25 травня

Жінці не можна ревнувати чоловіка.

Не можна скупитися.

Не можна залишати на весь день брудний посуд.