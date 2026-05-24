Новини Харкова — головне 24 травня: як минула ніч

07:15   24.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Масовану атаку РФ пережила вночі Україна

Тривогу в Харкові оголосили о 00:31, вона тривала всю ніч – до 06:08. Після опівночі “почервоніла” вся Україна – злетів МіГ-31К, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

О 00:42 на Харківщині зафіксували БпЛА. А вже о 00:51 українські захисники попередили про загрозу застосування балістичної ракети типу “Орєшнік”.

Паралельно з цим над столицею з’явилися дрони – розпочалася атака на Київ. Також зафіксували запуски ракет. Протягом ночі військові регулярно повідомляли про пуски ракет, дронів та різних швидкісних цілей. Під ударами були міста в різних частинах України.

Читайте також: Сьогодні 24 травня 2026: яке свято та день в історії

