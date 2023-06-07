У харків’ян крали гроші через фейковий сайт “ОЛХ”: як працюють шахраї (відео)
Правоохоронці викрили групу інтернет-шахраїв, які діяли на територіях Харкова та інших міст. Їхніми жертвами ставали користувачі майданчика “ОЛХ”. Шахраї давали людям посилання на сторінку фейкового сайту, інтерфейс якого був ідентичним справжньому.
Користувачі вводили в електронну форму дані своїх банківських карток, а зловмисники одразу переказували гроші на підконтрольні їм рахунки та електронні гаманці, розповідає начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
“Ми вже встановили всіх учасників групи та вилучили необхідні докази, які підтверджують вчинення злочинів. Усі вони знаходилися в різних частинах України. Окрім Харкова зловмисники також перебували в Одесі, Дніпрі, Києві, Черкасах, Івано-Франківську та інших областях. Кожен з них виконував свою функцію на певному етапі обдурення жертви”, – повідомив Болвінов.
За його словами, п’ятьом особам уже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою). Їм загрожує від 5 до 15 років із конфіскацією майна.
Також Болвінов радить користувачам інтернет-майданчиків розібратися у схемі, за якою працюють сучасні шахраї.
🔹Фішинг – це вид шахрайства, коли зловмисники копіюють сайти популярних служб доставки, банків або марктеплейсів, щоб вкрасти у неуважних користувачів дані їхніх банківських карток.
🔹Воркер – це шахрай, який включається до схеми після створення фейкового сайту. Він знаходить жертву на маркетплейсі, називається покупцем і вмовляє продавця перейти за посиланням вже на фейковий сайт.
Відео: Сергій Болвінов
🔹Вбівер – це спільник воркера, його завдання – вкрасти та розподілити гроші. Саме він замикає шахрайський ланцюжок списанням коштів із картки.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 23:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили групу інтернет-шахраїв, які діяли на територіях Харкова та інших міст. Їхніми жертвами ставали користувачі майданчика “ОЛХ”. Шахраї давали людям посилання на сторінку фейкового сайту, інтерфейс якого був ідентичним справжньому.".