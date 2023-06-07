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У харьковчан воровали деньги через фейковый сайт «ОЛХ»: как работают мошенники

Общество 23:26   07.06.2023
Елена Нагорная
У харьковчан воровали деньги через фейковый сайт «ОЛХ»: как работают мошенники

Правоохранители разоблачили группу интернет-мошенников, которые действовали на территории Харькова и других городов. Их жертвами становились пользователи площадки «ОЛХ». Мошенники давали людям ссылку на страницу фейкового сайта, интерфейс которого был идентичным настоящему.

Пользователи вводили в электронную форму данные своих банковских карт, а злоумышленники сразу переводили деньги на подконтрольные им счета и электронные кошельки, рассказывает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Мы уже установили всех участников группы и изъяли необходимые доказательства, подтверждающие совершение преступлений. Все они были в разных частях Украины. Кроме Харькова злоумышленники также находились в Одессе, Днепре, Киеве, Черкассах, Ивано-Франковске и других областях. Каждый из них выполнял свою функцию на определенном этапе обмана жертвы», — сообщил Болвинов.

По его словам, пятерым лицам уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное организованной группой). Им грозит от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также Болвинов советует пользователям интернет-площадок разобраться в схеме, по которой работают современные мошенники.

🔹Фишинг — это вид мошенничества, когда злоумышленники копируют сайты популярных служб доставки, банков или марктеплейсов, чтобы украсть у невнимательных пользователей данные их банковских карт.

🔹Воркер — это мошенник, который включается в схему после создания фейкового сайта. Он находит жертву на маркетплейсе, называется покупателем и уговаривает продавца перейти по ссылке уже на фейковый сайт.

Видео: Сергей Болвинов

 

🔹Вбивер — это сообщник воркера, его задача — украсть и распределить деньги. Именно он замыкает мошенническую цепочку списанием средств с карты.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 23:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили группу интернет-мошенников, которые действовали на территории Харькова и других городов. Их жертвами становились пользователи площадки «ОЛХ». Мошенники давали людям ссылку на страницу фейкового сайта, интерфейс которого был идентичным настоящему.".