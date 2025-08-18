Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья

Происшествия 11:50   18.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья Фото: Сергей Болвинов/ Facebook

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о трагической гибели целой семьи утром 18 августа в Харькове.

«В квартире на пятом этаже погибла целая семья. Мужчина с женщиной, 16-летний парень и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК. Под завалами могут находиться еще люди, спасательная операция продолжается», – сообщил Болвинов.

Среди двух десятков пострадавших есть дети.

«У 6-летнего парня и 11-летней девушки шоковая реакция, 14-летняя девушка получила взрывное ранение и вывих сустава, взрывное ранение также у ее 10-летнего соседа, еще одного подростка порезало обломками стекла», – передают начальник следственного управления.

Он также добавил, что по многоэтажке ударили пять БпЛА. Один залетел в квартиру на втором этаже, а остальные четыре – ударили по пятому этажу.

«И там у людей просто не было шансов выжить», – констатировал Болвинов.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.

Читайте также: Личности погибших в Харькове будут устанавливать при помощи ДНК-экспертизы

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 12:10
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
18.08.2025, 07:43
Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров
Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров
18.08.2025, 10:35
Погибли дети, два десятка раненых: БпЛА ударил по дому в Харькове (дополнено)
Погибли дети, два десятка раненых: БпЛА ударил по дому в Харькове (дополнено)
18.08.2025, 11:40
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 11:50
Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии
Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии
18.08.2025, 12:06

Новости по теме:

19:53
Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина
09:00
Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов
18:07
Десятилетний мальчик пытался повторить с 7-летней соседкой фильм для взрослых
16:23
«Сделано ради шутки» — подростки, которые зиговали в Дробицком Яру, извинились
13:26
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о трагической гибели целой семьи утром 18 августа в Харькове.".