Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о трагической гибели целой семьи утром 18 августа в Харькове.
«В квартире на пятом этаже погибла целая семья. Мужчина с женщиной, 16-летний парень и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК. Под завалами могут находиться еще люди, спасательная операция продолжается», – сообщил Болвинов.
Среди двух десятков пострадавших есть дети.
«У 6-летнего парня и 11-летней девушки шоковая реакция, 14-летняя девушка получила взрывное ранение и вывих сустава, взрывное ранение также у ее 10-летнего соседа, еще одного подростка порезало обломками стекла», – передают начальник следственного управления.
Он также добавил, что по многоэтажке ударили пять БпЛА. Один залетел в квартиру на втором этаже, а остальные четыре – ударили по пятому этажу.
«И там у людей просто не было шансов выжить», – констатировал Болвинов.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.
Читайте также: Личности погибших в Харькове будут устанавливать при помощи ДНК-экспертизы
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о трагической гибели целой семьи утром 18 августа в Харькове.".