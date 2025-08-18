Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о трагической гибели целой семьи утром 18 августа в Харькове.

«В квартире на пятом этаже погибла целая семья. Мужчина с женщиной, 16-летний парень и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК. Под завалами могут находиться еще люди, спасательная операция продолжается», – сообщил Болвинов.

Среди двух десятков пострадавших есть дети.

«У 6-летнего парня и 11-летней девушки шоковая реакция, 14-летняя девушка получила взрывное ранение и вывих сустава, взрывное ранение также у ее 10-летнего соседа, еще одного подростка порезало обломками стекла», – передают начальник следственного управления.

Он также добавил, что по многоэтажке ударили пять БпЛА. Один залетел в квартиру на втором этаже, а остальные четыре – ударили по пятому этажу.

«И там у людей просто не было шансов выжить», – констатировал Болвинов.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.