Погиб мальчик, 17 раненых: «Шахед» ударил по дому в Харькове (дополнено)

Происшествия 07:58   18.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. 

Дополнено 07:58. Под завалами нашли тело еще одного погибшего, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Таким образом, погибших уже четверо, среди них один ребенок», – уточнил городской голова.

Дополнено в 07:18. Городской голова проинформировал, что под завалами все еще находятся люди, их количество уточняют.

По информации мэра Игоря Терехова, «Шахед» ударил по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. На месте «прилета» возник пожар.

«Пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом – пылает последний этаж», – уточнил городской голова.

Известно о трех погибших, среди них маленький мальчик.

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов уже удалось деблокировать двоих людей. Всего пострадавших – 17. Ранения получили шестеро детей.

«По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
