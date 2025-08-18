Погиб мальчик, 17 раненых: «Шахед» ударил по дому в Харькове (дополнено)
Взрывы в Харькове прозвучали около 05:00.
Дополнено 07:58. Под завалами нашли тело еще одного погибшего, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Таким образом, погибших уже четверо, среди них один ребенок», – уточнил городской голова.
Дополнено в 07:18. Городской голова проинформировал, что под завалами все еще находятся люди, их количество уточняют.
По информации мэра Игоря Терехова, «Шахед» ударил по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. На месте «прилета» возник пожар.
«Пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом – пылает последний этаж», – уточнил городской голова.
Известно о трех погибших, среди них маленький мальчик.
На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов уже удалось деблокировать двоих людей. Всего пострадавших – 17. Ранения получили шестеро детей.
«По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: В Индустриальном районе Харькова — «прилет» ракеты: шестеро пострадавших
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погиб мальчик, 17 раненых: «Шахед» ударил по дому в Харькове (дополнено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 07:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. ".