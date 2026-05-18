Live

Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области

Погода 20:00   18.05.2026
Оксана Якушко
Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 19 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. Днем сохранится переменная облачность ⛅️.

Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами возможны порывы 💨до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 24 до 29°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​прогреется до 27 – 29°.

Читайте также: Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
18.05.2026, 16:13
В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса
В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса
18.05.2026, 14:20
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
18.05.2026, 16:45
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
18.05.2026, 11:58
Семейная трагедия: мужчину зарезали в собственной квартире
Семейная трагедия: мужчину зарезали в собственной квартире
18.05.2026, 18:44
Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области
Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области
18.05.2026, 20:00

Новости по теме:

18.05.2026
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
14.05.2026
Опасная гроза надвигается на Харьковщину
13.05.2026
Штормовое предупреждение: на Харьков и область надвигается опасная гроза
13.05.2026
Об опасной погоде в четверг предупреждают жителей Харькова и области
25.04.2026
Опасно будет в Харькове и области в воскресенье: предупреждение синоптиков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник, 19 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".