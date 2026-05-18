Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 19 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. Днем сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы 💨до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем от 24 до 29°.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем прогреется до 27 – 29°.
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 20:00;