Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 19 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. Днем сохранится переменная облачность ⛅️.

Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами возможны порывы 💨до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 24 до 29°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют кратковременный дождь 🌧.

Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​прогреется до 27 – 29°.