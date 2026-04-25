Опасно будет в Харькове и области в воскресенье: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 26 апреля.

«26 апреля по городу и области ожидаются: утром и днем ​​порывы ветра, 15 – 20 м/с; днем гроза. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Отметим, тепло никак не доберется до Харькова. Метеорологи прогнозировали выходные, не очень подходящие для длительных прогулок. В частности, сегодня, 25 апреля, в Харькове ночью сохранятся заморозки – до – 2°. Днем будет 12 – 14° тепла. В области также ночные заморозки – до – 5°. Днем – 10 – 15° тепла. Прогнозировали достаточно сильный ветер – 7-12 м/с, порывы местами будут 15-20 м/с.