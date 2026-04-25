«Тяжелое утро в Харькове»: что пострадало в городе из-за атак – Терехов 📹

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях вражеских ударов ночью и утром.

«Очень тяжелое утро в Харькове. Было попадание шести баллистических ракет типа «Искандер». Кроме этого, был «прилет» одного «Шахеда» по частному дому. Там есть один пострадавший. Кроме этого, многоэтажный жилой дом сильно пострадал. Выбиты окна, разрушен фасад. Есть пострадавшие среди патрульных полицейских, находившихся вблизи места взрыва», — сказал городской голова.

Он также отметил, что в результате обстрелов разбита детская железная дорога. На местах уже работают коммунальщики.

Видео: соцсети

Напомним, громко было в городе около 3:30. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по Киевскому и Шевченковскому районам. Один из «прилетов» зафиксировали возле дома. Также в результате обстрела в городе пострадала транспортная инфраструктура – ​​в частности уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.

Также взрывы раздавались в Харькове и утром. Известно о попадании БпЛА в Немышлянском районе. Пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик.