Утром 25 апреля враг ударил по Харькову: повреждены дома (дополняется)

Уже утром в Харькове снова зафиксировали «прилет».

Дополнено в 07:05. Мэр Игорь Терехов уточнил, что попадание произошло в Немышлянском районе. В результате удара повреждены частные дома.

06:45. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании в Салтовском районе. На месте начался пожар.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА, летевших в направлении Харькова с юго-востока.

Напомним, также было громко в городе около 03:30. По меньшей мере, пять взрывов прогремели в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по Киевскому и Шевченковскому районам. Один из «прилетов» зафиксировали возле дома. Также в результате обстрела в городе пострадала транспортная инфраструктура – ​​в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.