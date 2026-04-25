Утром 25 апреля враг ударил по Харькову: повреждены дома (дополняется)

Происшествия 07:05   25.04.2026
Виктория Яковенко
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Уже утром в Харькове снова зафиксировали «прилет».

Дополнено в 07:05. Мэр Игорь Терехов уточнил, что попадание произошло в Немышлянском районе. В результате удара повреждены частные дома.

06:45. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании в Салтовском районе. На месте начался пожар.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА, летевших в направлении Харькова с юго-востока.

Напомним, также было громко в городе около 03:30. По меньшей мере, пять взрывов прогремели в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по Киевскому и Шевченковскому районам. Один из «прилетов» зафиксировали возле дома. Также в результате обстрела в городе пострадала транспортная инфраструктура – ​​в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.

Ночные взрывы в Харькове: «прилеты» в двух районах, уничтожена остановка
Ночные взрывы в Харькове: «прилеты» в двух районах, уничтожена остановка
25.04.2026, 06:23
Новости Харькова — главное за 25 апреля: ночные и утренние «прилеты»
Новости Харькова — главное за 25 апреля: ночные и утренние «прилеты»
25.04.2026, 06:48
Заморозки и сильный ветер: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
Заморозки и сильный ветер: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
24.04.2026, 20:10
Утром 25 апреля враг ударил по Харькову: повреждены дома (дополняется)
Утром 25 апреля враг ударил по Харькову: повреждены дома (дополняется)
25.04.2026, 07:05
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Голод на фронте и налет на Балаклею — итоги 24 апреля
Голод на фронте и налет на Балаклею — итоги 24 апреля
24.04.2026, 23:00

Новости по теме:

22.04.2026
По Харькову ударили БпЛА: где зафиксировали «прилеты» (дополняется)
22.04.2026
Мужчина погиб: на Харьковщине 22 апреля БпЛА ударил по машине, есть раненый
22.04.2026
Аграрии под ударом: РФ 22 апреля бьет по сельхозпредприятиям Харьковщины
20.04.2026
Массированную атаку БпЛА пережила ночью Харьковщина
19.04.2026
Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области


