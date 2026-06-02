Сегодня 2 июня 2026: какой праздник и день в истории

2 июня 2024 года ВСУ начали истребление ЗРК С-300 на Белгородщине, из которых обстреливали Харьков. В 1989-м в ограниченный прокат в США вышла школьная драма «Общество мертвых поэтов». В 1973-м в Амстердаме открылся Музей ван Гога. В 1953-м короновали королеву Великобритании Елизавету II. В 1924-м американский Конгресс предоставил гражданство индейцам. В 1743-м родился один из самых известных в мире авантюристов – граф Калиостро. В 455-м вандалы захватили Рим.

Праздники и памятные даты 2 июня

2 июня в мире – День здорового питания и отказа от излишеств в еде (Всемирный день действий против расстройств пищевого поведения).

Также сегодня – Международный день секс-работников (Международный день проституток).

2 июня в истории

2 июня 455 года произошло событие, которое навсегда сделало название германского племени вандалов нарицательным. В этот день они захватили Рим, а затем две недели грабили. Подробнее.

2 июня 1652 года завершился победный бой войска Богдана Хмельницкого против армии Речи Посполитой под Батогом. Подробнее.

2 июня 1743 года родился один из самых известных в мире авантюристов – Джузеппе Бальзамо, которого все знают по выдуманному титулу – «граф Калиостро». Подробнее.

2 июня 1924 года Конгресс США предоставил гражданство всем американским индейцам. Подробнее.

2 июня 1953 года состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. Подробнее.

2 июня 1973 года в Амстердаме открыли Музей ван Гога. Подробнее.

2 июня 1989 года в ограниченный прокат в США вышла школьная драма «Общество мертвых поэтов». Главную роль учителя английского языка в элитной «Академии Уэлтон» сыграл актер Робин Уильямс. Его персонаж Джон Китинг поощряет учеников «ловить момент» (carpe diem). Под руководством учителя группа учеников возрождает подпольную организацию, известную как «Общество мертвых поэтов». Однако мятежное поведение подростков быстро вступает в конфликт с ценностями школы и их семей (в том числе с трагическими последствиями). Конечно, ответить за это приходится Китингу.

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«Хотя «Общество мертвых поэтов» в целом было воспринято хорошо, некоторые негативные отзывы выделялись: Роджер Эберт из Chicago Sun-Times назвал фильм «сборником благочестивых банальностей, замаскированных под мужественную позицию в поддержку чего-то», и сказал, что во время финальной сцены фильма «я был настолько тронут, что меня чуть не стошнило», — пишет проект History.

Игра Уильямса в этом фильме поразила поклонников его комедийного таланта. Ведь актер раскрылся совсем с другой стороны. Его номинировали на Оскар за лучшую мужскую роль. В общей сложности фильм получил четыре номинации, но выиграл лишь одну статуэтку – за лучший оригинальный сценарий. Уильямса еще неоднократно номинировали на Оскар за главные роли, но он получил эту награду только однажды – за роль второго плана в фильме «Умник Уилл Хантинг». К сожалению, у этого талантливого актера было тяжелое заболевание — деменция с тельцами Леви (что выяснили уже после его смерти). Она вызывает галлюцинации, депрессию и тяжелые неврологические симптомы. Исследователи и семья Уильямса считают, что само заболевание существенно повлияло на его психическое состояние перед самоубийством в 2014 году.

2 июня 2024 года ВСУ впервые ударили из HIMARS по ЗРК С-300/С-400 на территории РФ, под Белгородом, — тем самым пусковым, из которых в течение двух лет россияне обстреливали Харьков. Подробнее.

Церковный праздник 2 июня

2 июня чтят память святителя Никифора, исповедника, Патриарха Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если утром душно – будет ненастье.

Если пошел дождь – это к плохому урожаю зерновых.

Если шумят вороны, будет похолодание или дождь.

Что нельзя делать 2 июня

Лучше в этот день не заключать соглашения и не договариваться о чем-либо на будущее.

Не следует ходить на кладбище.