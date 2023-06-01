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Сегодня 1 июня: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   01.06.2023
Оксана Горун
Сегодня 1 июня: какой праздник и день в истории

1 июня в Украине и мире – День защиты детей. В этот день 1652 года началась победоносная для войска Хмельницкого битва с поляками под Батогом, в 1938 году в США «родился» Супермен, а в 1958 году Шарль де Голль стал премьер-министром Франции.

Праздники и памятные даты 1 июня

В Украине и мире 1 июня отмечают День защиты детей.

Под эгидой ООН также проходят Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День рисования, День решительности, Международный день соседей.

1 июня в истории

1 июня 1652 года началось двухдневное сражение под Батогом между союзным войском запорожцев Богдана Хмельницкого и Крымского Ханства. Противником были войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского.

Битва под Батогом - памятник
Надпись на памятнике о битве под Батогом на въезде в с. Четвертиновка. Фото: Андрей Стебелев

На момент этого сражения Гетманщина переживала не лучшие времена. После первых успехов казаков конца 1640-х в 1651 году поляки обили значительную часть страны и заставили Хмельницкого подписать тяжкое Белоцерковское соглашение. В Украину начали возвращаться магнаты и шляхта, восстанавливались феодальные порядки. Начались крестьянские и казацкие восстания. В конце апреля 1652 года в Чигирине гетман и старшина провели тайное совещание, где решили вернуться к боевым действиям с Речью Посполитой. Поддержать казаков был готов крымский хан.

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    • Поводом к началу новой серии военных действий стало нарушение молдавским хозяином Василием Лупулом союзного договора. Хмельницкий собирался решить вопрос с Лупулом путем заключения династического брака между сыном Тимошем и дочерью Лупула Розандой. Эти планы совершенно не устраивали поляков. Так что, когда отряд Тимоша Хмельницкого отправился в Молдову, против него направили войско во главе с Марцином Калиновским. Калиновский и его 50-тысячное войско стали лагерем на пути Хмельницкого-младшего. Однако Богдан Хмельницкий узнал об этих планах врага. Он собрал войско, в которое вошли казаки и около 15 тысяч татарской конницы. 1 июня они переправились через Буг и незаметно подошли к польскому лагерю. Первыми в бой вступили татары и со второй попытки заставили поляков отступить. А за ночь казаки окружили лагерь Калиновского со всех сторон. 2 июня начался штурм.

    Судьба битвы была решена, когда оборону поляков прорвали казаки Ивана Богуна. Армию Речи Посполитой разгромили наголову, Калиновский и его сын в той битве погибли. Сражение было настолько сокрушительным, что поляки спешно начали покидать территорию Гетманщины. Границы восстановили по состоянию до подписания Белоцерковского мира. А Василий Лупул, с которого все началось, отдал свою дочь замуж за Тимоша Хмельницкого.

    1 июня 1938 года в США «родился» Супермен. В этот день вышел первый номер журнала комиксов Action Comics. Авторами комикса, положившего начало истории «супергероя всех времен», были Джерри Сигел и художник Джо Шустер.

    Интересно, что саму идею биографии супермена они взяли в Библии. В основе – легенда о Моисее, которого родители подбросили чужим людям, чтобы спасти. В первой части комикса, вышедшей 1 июня, рассказывается о рождении мальчика Кал-Эла на планете Криптон и о том, как его родители незадолго до взрыва планеты отправили на ракете на Землю. Там его нашли супруги фермеры, они стали названными родителями Супермена и назвали его Джозефом Кларком Кентом. Чрезвычайные способности Кента объяснялись тем, что он получал гораздо большую энергию от Солнца, которое было значительно ярче звезды, питавшей энергией его родную планету.

    1 июня 1943 года немцы сбили гражданский пассажирский самолет Douglas DC-3 над Бискайским заливом. В этой катастрофе погибли 17 человек: 13 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших был актер Лесли Говард, известный в мире, в первую очередь, как исполнитель роли Эшли Уилкса в оскароносной экранизации «Унесенных ветром».

    Лесли Говард актер
    Фото: CBS Radio

    Есть две версии того, почему немцы подняли восемь истребителей ради уничтожения этого самолета. Одна из них – они считали, что на борту – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Другая – более конспирологическая – заключается в том, что охотились именно на Говарда, которого считали британским шпионом.

    1 июня 1958 года Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. В дальнейшем он возглавит Пятую Республику как президент с почти неограниченными полномочиями и будет руководить Францией до 1969 года.

    Путь де Голля к этой должности был длинным и очень непростым. Первую мировую войну он начинал лейтенантом, был трижды ранен, провел 32 месяца в  немецком плену. Далее участвовал в советско-польской войне 1920-21 годов. Между войнами преподавал в военных училищах и вузах. 6 июня 1940 года, когда нацистская Германия уже месяц проводила Французскую компанию, премьер-министр Поль Рейно назначил де Голля заместителем министра иностранных дел. Де Голль не принял предложенные немцами условия перемирия, а после прихода к власти во Франции Анри Филиппа Петена 17 июня эмигрировал в Британию.

    Шарль де Голль
    Фото: Библиотека Конгресса Соединенных Штатов

    Уже 18 июня ВВС передала в эфир его радиообращение со словами: «Франция проиграла битву, но это не значит, что она проиграла войну!» Так постепенно из известного военного он стал в начале не очень известным политиком в эмиграции, возглавив движение «Свободная Франция». Возможно, где Голль и не стал бы в глазах мира главным представителем Франции во время Второй мировой войны, если бы не поддержка Уинстона Черчилля. Тот счел необходимым создать альтернативу вишистским капитулянтам, и первым признал де Голля «главой всех свободных французов».

    Во время немецкой оккупации Франции де Голль не только записывал обращения из Великобритании и участвовал в дипломатических переговорах, но и активно действовал во французских колониях, в частности Алжире, который еще сыграет значительную роль в судьбе генерала. Именно де Голль помешал США ввести в послевоенной Франции режим AMGOT (Союзное военное правительство на оккупированных территориях). 6 июня 1944 года генерал высадился на нормандском побережье и жестко требовал от командующего союзным войском Эйзенхауэра как можно скорее освободить Париж. А в Париже де Голль появился на следующий же день после освобождения и занял здание Военного министерства. После этого он отправился в Ратушу, где произнес речь, в которой отмечал главенствующую роль именно французов в освобождении страны.

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    • 9 сентября 1944 года Шарль де Голль сформировал новое коалиционное временное правительство Франции – изо всех участников движения Сопротивления. Это правительство он возглавлял до 1946 года. Тогда прошли выборы, президентом стал Венсан Ориоль, премьером – Поль Рамадье. Де Голль остался в политике, возглавив партию «Объединение французского народа». В начале 1950-х он писал мемуары (известные «Воспоминания о войне»), путешествовал и наконец поселился в Алжире. Там он предложил идею референдума о независимости колонии от Франции. Большинство алжирцев поддержали отделение от метрополии, что в дальнейшем привело к Алжирскому кризису. Именно во время этого кризиса президент Французской Республики Рене Коти призвал «самого выдающегося из французов» де Голля стать премьер-министром. Генерал сформировал правительство, которое должно было действовать полгода. Также утвердили новую Конституцию Франции, радикально расширившую права президента. А 21 декабря 1958 года французы избрали президентом именно де Голля. Он оставался в этой должности до 1969 года и ушел в отставку на фоне политического кризиса в возрасте 79 лет. Через полтора года он скончался.

    1 июня 1967 года вышел альбом «The Beatles» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», который признан журналом «Rolling Stone» лучшим альбомом всех времен и народов.

    1 июня 1980 года в США начал работу телеканал CNN — первый круглосуточный информационный канал.

    Церковный праздник 1 июня

    1 июня христиане чтят память священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена. Святой Патрикий жил в I веке и был епископом города Пруссы в Малой Азии. За свою смелую проповедь христианства был приведен на допрос к правителю города Юлию вместе с тремя пресвитерами Акакием, Менандром и Полиеном. Юлий принес жертву богам и призвал святого Патрикия и других узников сделать то же самое, угрожая пытками.  Но святой Патрикий отказался. По приказу Юлия святого бросили в горячий источник. Однако мученик молился и остался невредим. Тогда Юлий приказал отсечь головы святителю Патрикию и трем его пресвитерам. Это произошло около 100-го года.

    Народные приметы

    Наши предки в этот день следили за облаками.

    Если солнечный день, но цветы закрыты, то скоро погода испортится.

    Что нельзя делать 1 июня

    Нельзя думать о плохом, плакать и унывать.

    Нельзя вредить растениям: рвать листья, топтать траву, ломать ветки, сорить.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня в Украине и мире – День защиты детей. В этот день 1652 года началась победоносная для войска Хмельницкого битва с поляками под Батогом, в 1938 году в США «родился» Супермен, а в 1958 году Шарль де Голль стал премьер-министром Франции".