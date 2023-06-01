Сьогодні 1 червня: яке свято та день в історії

1 червня в Україні та світі – День захисту дітей. У цей день 1652 року почалася переможна для війська Хмельницького битва з поляками під Батогом, 1938-го в США «народився» Супермен, а 1958-го Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції.

Свята та пам’ятні дати 1 червня

В Україні та світі 1 червня відзначають День захисту дітей.

Під егідою ООН також проходять: Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, День малювання, День рішучості, Міжнародний день сусідів.

1 червня в історії

1 червня 1652 року почалася дводенна битва під Батогом між союзним військом запорожців Богдана Хмельницького та Кримського Ханства. Противником були війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського.

На момент цієї битви Гетьманщина переживала не найкращі часи. Після перших успіхів у 1651 році поляки відбили значну частину країни й змусили Хмельницького підписати тяжку Білоцерківську угоду. В Україну почали повертатися магнати й шляхта, відновлювалися феодальні порядки. Почалися селянські та козацькі повстання. Наприкінці квітня 1652 року в Чигирині гетьман і старшина провели таємну нараду, де вирішили повернутися до бойових дій із Річчю Посполитою. Підтримати козаків був готовий кримський хан.

Приводом до початку нової серії воєнних дій стало порушення молдавським господарем Василем Лупулом союзного договору. Хмельницький збирався розв’язати питання з Лупулом шляхом укладання династичного шлюбу – між сином Тимошем і донькою Лупула Розандою. Ці плани абсолютно не влаштовували поляків. Тож, коли загін Тимоша Хмельницького вирушив до Молдови проти нього направили військо на чолі з Марціном Калиновським. Калиновський і його 50-тисячне військо стали табором на шляху Хмельникього-молодшого. Проте Богдан Хмельницький дізнався про ці плани ворога. Він зібрав військо, до якого увійшли козаки та близько 15 тисяч татарської кінноти. 1 червня вони переправилися через Буг і непомітно підійшли до польського табору в урочищі Батогу.Першими в бій вступили татари й з другої спроби змісили поляків відступити. А за ніч козаки оточили табір Калиновського з усіх боків. 2 червня розпочався штурм.

Доля битви була вирішена, коли оборону поляків прорвали козаки Івана Богуна. Армію Речі Посполитої розгромили вщент, Калиновський і його син у тій битві загинули. Битва була настільки нищівною, що поляки спішно почали покидати територію Гетьманщини. Кордони відновили станом до підписання Білоцерківського миру. А Василь Лупул, із якого все почалося, таки віддав свою доньку заміж за Тимоша Хмельницького.

1 червня 1938 року в США “народився” Супермен. У цей день вийшов перший номер журналу коміксів «Action Comics». Авторами коміксу, який поклав початок історії “супергероя всіх часів” були Джеррі Сігел і художник Джо Шустер.

Цікаво, що саму ідею біографії супермена вони взяли… в Біблії. В основі – легенда про Мойсея, якого батьки підкинули чужим людям, щоб урятувати. У першій частині коміксу, яка побачила світ 1 червня, розповідається про народження хлопчика Кал-Ела на планеті Криптон і те, як його батьки незадовго до вибуху планети відправили ракетою на Землю. Там його знайшло подружжя фермерів, вони стали названими батьками Супермена та назвали його Джозефом Кларком Кентом. Надзвичайні здібності Кента пояснювалися тим, що він отримував значно більшу енергію від Сонця, що було значно яскравішим за зірку, що живила енергією його рідну планету.

1 червня 1943 року німці збили цивільний пасажирський літак Douglas DC-3 над Біскайською затокою. У тій катастрофі загинуло 17 людей: 13 пасажирів і чотири члени екіпажу. Серед загиблих був актор Леслі Говард, відомий у світі, в першу чергу, як виконавець ролі Ешлі Вілкса в оскароносній екранізації “Звіяних вітром”.

Є дві версії того, чому німці підняли аж вісім винищувачів заради знищення цього літака. Одна з них – вони вважали, що на борту – прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Інша – більш конспірологічна – полягає в тому, що полювали саме на Говарда, якого вважали британським шпигуном.

1 червня 1958 року Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. Надалі він очолить П’яту Республіку як президент із майже необмеженими повноваженнями та керуватиме Францією до 1969 року.

Шлях де Голля до цієї посади був довгим і дуже непростим. Першу світову війну він починав лейтенантом, був тричі поранений, провів 32 місяці в німецькому полоні. Далі брав участь у радянсько-польській війні 1920-21 років. Між війнами викладав у військових училищах і вишах. 6 червня 1940 року, коли нацистська Німеччина вже місяць проводила Французьку компанію, прем’єр-міністр Поль Рейно призначив де Голля заступником міністра закордонних справ. Де Голль не прийняв запропоновані німцями умови перемир’я, а після приходу до влади у Франції Анрі Філіппа Петена 17 червня емігрував до Британії.

Уже 18 червня ВВС передала в етер його радіозвернення зі словами: “Франція програла битву, але це не означає, що вона програла війну!” Так поступово із відомого військового він став на початку не дуже відомим політиком в еміграції, очоливши рух “Вільна Франція”. Можливо, де Голль і не став би в очах світу головним представником Франції під час Другої світової війни, якби не підтримка Вінстона Черчилля. Той вважав за необхідне створити альтернативу вішістським капітулянтам, і першим визнав де Голля “главою всіх вільних французів”.

Під час німецької окупації Франції де Голль не тільки записував звернення з Великої Британії та брав участь у дипломатичних перемовинах, але й активно діяв у французьких колоніях, зокрема Алжирі, який ще зіграє значну роль у долі генерала. Саме де Голль завадив США запровадити у повоєнній Франції режим AMGOT (Союзний військовий уряд на окупованих територіях). 6 червня 1944 року генерал висадився на нормандському узбережжі та жорстко вимагав від командувача союзного війська Ейзенхауера якнайшвидше визволити Париж. А в Парижі де Голль з’явився наступного ж дня після звільнення та зайняв будівлю Військового міністерства. Після цього він вирушив до Ратуші, де виголосив промову, в якій наголошував на чільній ролі саме французів у визволенні країни. 9 вересня 1944 року Шарль де Голль сформував новий коаліційний Тимчасовий уряд Франції – з усіх учасників руху Опору. Цей уряд він очолював до 1946-го. Тоді відбулися вибори, президентом став Венсан Оріоль, прем’єром – Поль Рамадьє.

Де Голль залишився в політиці, очоливши партію “Об’єднання французького народу”. На початку 1950-ї він писав мемуари (відомі “Спомини про війну”), подорожував і врешті оселився в Алжирі. Там він запропонував ідею референдуму за незалежність колонії від Франції. Більшість алжирців підтримали відділення від метрополії, й це призвело до Алжирської кризи. Саме під час цієї кризи президент Французької Республіки Рене Коті закликав “найвидатнішого з-поміж французів” де Голля стати прем’єр-міністром. Генерал сформував уряд, який мав діяти пів року. Була затверджена нова Конституція Франції, що радикально розширила права президента. А 21 грудня 1958 року французи обрали президентом саме де Голля. Він залишався на цій посаді до 1969 року та пішов у відставку на фоні політичної кризи у віці 79 років. Через півтора року він помер.

1 червня 1967 року вийшов альбом “Бітлз” “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, який визнано журналом “Rolling Stone” найкращим альбомом всіх часів і народів.

1 червня 1980 року в США почав роботу телеканал CNN – перший цілодобовий інформаційний канал.

Церковне свято 1 червня

1 червня християни вшановують пам’ять священномучеників Патрикiя, єпископа Пруського, i з ним трьох пресвiтерiв: Акакiя, Менандра i Полiєна. Святий Патрикій жив у I столітті і був єпископом міста Прусси в Малій Азії. За свою сміливу проповідь християнства був приведений на допит до правителя міста Юля разом із трьома пресвітерами Акакієм, Менандром та Полієном. Юлій приніс жертву богам і закликав святого Патрикія та інших в’язнів зробити те ж саме, погрожуючи катуванням. Святий Патрикій відмовився. Тоді за наказом Юлія святого кинули в гаряче джерело. Проте мученик молився й залишився неушкодженим. Тоді Юлій наказав відсікти голови святителю Патрикію та трьом його пресвітерам. Це сталося близько 100 року.

Народні прикмети

Якщо в цей день пішов дощ, то літо буде посушливим.

Якщо день сонячний, але квіти закриті, то скоро погода зіпсується.

Що не можна робити 1 червня

Не можна думати про погане, плакати та сумувати.

Не можна шкодити рослинам: рвати коріння й листя, топтати траву, ламати гілки, смітити.