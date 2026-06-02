Сьогодні 2 червня 2026: яке свято та день в історії

2 червня 2024 року ЗСУ розпочали винищення ЗРК С-300 на Бєлгородщині, з яких обстрілювали Харків. У 1989-му в обмежений прокат у США вийшла шкільна драма “Товариство мертвих поетів”. У 1973-му в Амстердамі відкрився Музей ван Гога. У 1953-му коронували королеву Великої Британії Єлизавету II. У 1924-му американський Конгрес надав громадянство індіанцям. У 1743-му народився один із найвідоміших у світі авантюристів – граф Каліостро. У 455-му вандали захопили Рим.

Свята та пам’ятні дати 2 червня

2 червня у світі – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі (Всесвітній день дій проти розладів харчової поведінки).

Також сьогодні – Міжнародний день секс-працівників (Міжнародний день повій).

2 червня в історії

2 червня 455 року сталася подія, яка назавжди зробила назву німецького племені вандалів загальною. Цього дня вони захопили Рим, а потім протягом двох тижнів грабували. Докладніше.

2 червня 1652 року завершився переможний бій війська Богдана Хмельницького проти армії Речі Посполитої під Батогом. Докладніше.

2 червня 1743 року народився один із найвідоміших у світі авантюристів – Джузеппе Бальзамо, якого всі знають за вигаданим титулом – “граф Каліостро”. Докладніше.

2 червня 1924 року Конгрес США надав громадянство всім американським індіанцям. Докладніше.

2 червня 1953 року відбулася коронація королеви Великої Британії Єлизавети II. Докладніше.

2 червня 1973 року в Амстердамі відкрили Музей ван Гога. Докладніше.

2 червня 1989 року в обмежений прокат у США вийшла шкільна драма “Товариство мертвих поетів”. Головну роль вчителя англійської мови в елітній “Велтон Академії” зіграв актор Робін Вільямс. Його персонаж Джон Кітінг заохочує учнів “ловити момент” (carpe diem). Під керівництвом вчителя група учнів відроджує підпільну організацію, яка була відома як “Товариство мертвих поетів”. Проте бунтівна поведінка підлітків швидко входить у конфлікт із цінностями школи та їхніх родин (у тому числі з трагічними наслідками). Звісно, відповісти за це доводиться Кітінгу.

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“Хоча “Товариство мертвих поетів” загалом було сприйнято добре, деякі негативні відгуки виділялися: Роджер Еберт з Chicago Sun-Times назвав фільм “збіркою благочестивих банальностей, замаскованих під мужню позицію на підтримку чогось”, і сказав, що під час фінальної сцени фільму “я був настільки зворушений, що мене мало не знудило”, – пише проєкт History.

Гра Вільямса в цьому фільмі вразила прихильників його комедійного таланту. Адже актор розкрився зовсім з іншого боку. Його номінували на “Оскар” за найкращу чоловічу роль. Загалом фільм мав чотири номінації, але отримав лише одну статуетку – за найкращий оригінальний сценарій. Вільямса ще неодноразово номінували на “Оскар” за головні ролі, але він отримав цю нагороду лише одного разу – за роль другого плану у фільмі “Розумник Вілл Гантінґ”. На жаль, цей талановитий актор мав важке захворювання – деменцію з тільцями Леві (що з’ясували вже після його смерті). Вона викликає галюцинації, депресію та тяжкі неврологічні симптоми. Дослідники й родина Вільямса вважають, що саме захворювання суттєво вплинуло на його психічний стан перед самогубством у 2014 році.

2 червня 2024 року ЗСУ вперше вдарили з HIMARS по ЗРК С-300/С-400 на території РФ, під Бєлгородом, – тих самих пускових, із яких протягом двох років росіяни обстрілювали Харків. Докладніше.

Церковне свято 2 червня

2 червня вшановують пам’ять святителя Никифора, сповідника, Патріарха Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зранку душно – буде негода.

Якщо пішов дощ – це до поганого врожаю зернових.

Якщо шумлять ворони, то буде похолодання або дощ.

Що не можна робити 2 червня

Краще в цей день не укладати угоди та не домовлятися про щось на майбутнє.

Не слід ходити на кладовище.