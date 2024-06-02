Сьогодні 2 червня: яке свято та день в історії

2 червня 455 року вандали захопили Рим. У 1743-му народився один із найвідоміших у світі авантюристів – граф Каліостро. У 1924-му американський Конгрес надав громадянство індіанцям. У 1953-му коронували королеву Великої Британії Єлизавету II. У 1973-му в Амстердамі відкрився Музей ван Гога.

Свята та пам’ятні дати 2 червня

2 червня в Україні – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості та День міста Черкаси (усі три відзначають у першу неділю червня).

У світі – День здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі, Міжнародний день людей, які подолали рак (перша неділя червня), Міжнародний день очищення водойм.

Також відзначають: Міжнародний день повій (Міжнародний день прав секс-працівників).

2 червня в історії

2 червня 455 року сталася подія, яка назавжди зробила назву німецького племені вандалів загальною. Цього дня вони захопили Рим, а потім протягом двох тижнів грабували. Детальніше.

2 червня 1652 року завершився переможний бій війська Богдана Хмельницького проти армії Речі Посполитої під Батогом. Детальніше.

2 червня 1743 року народився один із найвідоміших у світі авантюристів – Джузеппе Бальзамо, якого всі знають за вигаданим титулом – “граф Каліостро”. Детальніше.

2 червня 1924 року Конгрес США надав громадянство всім американським індіанцям. Детальніше.

2 червня 1953 року відбулася коронація королеви Великої Британії Єлизавети II. Детальніше.

2 червня 1973 року в Амстердамі відкрили Музей ван Гога.

У ньому зберігається найбільша у світі колекція картин та малюнків самого художника, а також низки його сучасників, у тому числі Поля Гогена, Клода Моне та Пабло Пікассо. Стосовно колекції, яка безпосередньо пов’язана із ван Гогом, то в ній – 200 картин, 400 малюнків та 700 листів. Одержав їх музей від родичів художника. Після смерті ван Гога власником усіх його картин, які не були продані, став брат Тео. Однак той пережив Вінсента лише на пів року. Після смерті Тео власницею стала його вдова Йоганна ван Гог-Бонгер. Саме вона змогла організувати виставки успадкованих картин у музеях, та й загалом відіграла ключову роль у популяризації творчості Вінсента ван Гога у Європі. Після смерті Йоганни картини успадкував її син – племінник Вінсента ван Гога Вінсен Віллем ван Гог. Він у 1925 році надав колекцію в оренду міському музею в Амстердамі. А у 1962-му колекцію перевели до ініційованого державою Фонду Вінсента ван Гога.

Церковне свято 2 червня

2 червня вшановують пам’ять святителя Никифора, сповідника, Патріарха Константинопольського. Він був сановником при дворі імператриці Ірини. Прийнявши чернецтво, прославився благочестям і в 806 був зведений на патріарший престол. За часів царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина Никифора заслали на острів Проконніс, де святитель помер 828 року.

Народні прикмети

Якщо зранку душно – буде негода.

Якщо пішов дощ – це до поганого врожаю зернових.

Якщо шумлять ворони, то буде похолодання або дощ.

Що не можна робити 2 червня

Краще в цей день не укладати угоди та не домовлятися про щось на майбутнє.

Не слід ходити на кладовище.