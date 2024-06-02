Сегодня 2 июня: какой праздник и день в истории

2 июня 455 года вандалы захватили Рим. В 1743-м родился один из самых известных в мире авантюристов – граф Калиостро. В 1924-м американский Конгресс предоставил гражданство индейцам. В 1953-м короновали королеву Великобритании Елизавету II. В 1973-м в Амстердаме открылся Музей ван Гога.

Праздники и памятные даты 2 июня

2 июня в Украине – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности и День города Черкассы (все три отмечают в первое воскресенье июня).

В мире – День здорового питания и отказа от излишеств в еде, Международный день людей, преодолевших рак (первое воскресенье июня), Международный день очистки водоемов.

Также отмечают: Международный день проституток (Международный день прав секс-работников).

2 июня в истории

2 июня 455 года произошло событие, которое навсегда сделало название германского племени вандалов нарицательным. В этот день они захватили Рим, а затем две недели грабили. Подробнее.

2 июня 1652 года завершился победный бой войска Богдана Хмельницкого против армии Речи Посполитой под Батогом. Подробнее.

2 июня 1743 года родился один из самых известных в мире авантюристов – Джузеппе Бальзамо, которого все знают по выдуманному титулу – «граф Калиостро». Подробнее.

2 июня 1924 года Конгресс США предоставил гражданство всем американским индейцам. Подробнее.

2 июня 1953 года состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. Подробнее.

2 июня 1973 года в Амстердаме открыли Музей ван Гога.

В нем хранится самая большая в мире коллекция картин и рисунков самого художника, а также ряда его современников, в том числе Поля Гогена, Клода Моне и Пабло Пикассо. Что касается коллекции, относящейся лично к ван Гогу, то в ней – 200 картин, 400 рисунков и 700 писем. Достались они музею от родственников художника. После смерти ван Гога владельцем всех его картин, которые не были проданы, стал брат Тео. Однако тот пережил Винсента всего на полгода. После смерти Тео владелицей стала его вдова – Иоганна ван Гог-Бонгер. Именно она смогла организовать выставки унаследованных картин в музеях, да и вообще сыграла ключевую роль в популяризации творчества Винсента ван Гога в Европе. После смерти Иоганны картины унаследовал ее сын – племянник Винсента ван Гога Винсен Виллем ван Гог. Он в 1925 году предоставил коллекцию в аренду городскому музею в Амстердаме. А в 1962-м коллекцию перевели в инициированный государством Фонд Винсента ван Гога.

Церковный праздник 2 июня

2 июня чтят память святителя Никифора, исповедника, Патриарха Константинопольского. Он был сановником при дворе императрицы Ирины. Приняв монашество, прославился благочестием и в 806 году был возведен на патриарший престол. Во времена царствования императора-иконоборца Льва Армянина Никифора сослали на остров Проконнис, где святитель умер в 828 году.

Народные приметы

Если утром душно – будет ненастье.

Если пошел дождь – это к плохому урожаю зерновых.

Если шумят вороны, будет похолодание или дождь.

Что нельзя делать 2 июня

Лучше в этот день не заключать соглашения и не договариваться о чем-либо на будущее.

Не следует ходить на кладбище.