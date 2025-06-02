Сегодня 2 июня: какой праздник и день в истории

2 июня 2024 ВСУ начали истребление ЗРК С-300 на Белгородщине, из которых обстреливали Харьков. В 1973-м в Амстердаме открылся Музей ван Гога. В 1953-м короновали королеву Великобритании Елизавету II. В 1924-м американский Конгресс предоставил гражданство индейцам. В 1743-м родился один из самых известных в мире авантюристов – граф Калиостро. В 455-м вандалы захватили Рим.

Праздники и памятные даты 2 июня

2 июня в мире – День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

Также сегодня – Международный день секс-работников.

2 июня в истории

2 июня 455 года произошло событие, которое навсегда сделало название германского племени вандалов нарицательным. В этот день они захватили Рим, а затем две недели грабили. Подробнее.

2 июня 1652 года завершился победный бой войска Богдана Хмельницкого против армии Речи Посполитой под Батогом. Подробнее.

2 июня 1743 года родился один из самых известных в мире авантюристов – Джузеппе Бальзамо, которого все знают по выдуманному титулу – «граф Калиостро». Подробнее.

2 июня 1924 года Конгресс США предоставил гражданство всем американским индейцам. Подробнее.

2 июня 1953 года состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. Подробнее.

2 июня 1973 года в Амстердаме открыли Музей ван Гога. Подробнее.

2 июня 2024 года ВСУ впервые ударили из HIMARS по ЗРК С-300/С-400 на территории РФ, под Белгородом, — тем самым пусковым, из которых в течение двух лет россияне обстреливали Харьков. В первых сообщениях СМИ со ссылкой на собственные источники были сомнения в дате (1 или 2 июня), однако впоследствии большинство сошлось именно на 2-м. Это произошло сразу после официального заявления Госдепа США о разрешении Силам обороны Украины использовать оружие американского производства для ударов по территории РФ. Разрешение предполагало ограничение по дальности и локализации ударов. В США отмечали, что предоставляют его, чтобы обезопасить именно Харьков и Харьковскую область от начавшегося в мае повторного наступления оккупантов.

«Украинские силы 1 или 2 июня нанесли удар по российской батарее ПВО С-300/400 в Белгородской области, вероятно, с помощью системы HIMARS. На геолоцированных снимках, опубликованных 3 июня, видны две уничтоженные пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 на поле к востоку от Киселево (к северу от Белгорода)», – сообщал тогда Институт изучения войны.

Впоследствии, уже 12 июня, основатель и командир спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев констатировал: «HIMARS уничтожили четыре установки С-300, которые наносили ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас они не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу… Я хочу сказать не о «победе через 2-3 недели» и закрытом небе над городом. А об ощутимом прогрессе с нашей стороны. А это влияет и на Харьков, который стал более защищенным».

После серии успешных ударов по пусковым С-300 эти ракеты действительно стали гораздо реже бить по Харькову. Однако угроза полностью не исчезла. Так, об этих ЗРК харьковчане особенно остро вспомнили 1 сентября 2024 года, когда по городу одна за другой ударило около десятка ракет. Большинство из них – это все же были «Искандер-М», но областная прокуратура информировала также и по меньшей мере о трех С-300/400. Единичные «прилеты» С-300 происходили и после этого. Вероятно, самый трагичный по результатам – удар по месту дислокации Нацполиции 1 ноября. И все же количество ракет, которыми терроризировали Харьков, сократилось в разы. А ежевечерние «серии» по 10-15 пусков с Белгородщины постепенно перешли в разряд исторических фактов.

Церковный праздник 2 июня

2 июня чтят память святителя Никифора, исповедника, Патриарха Константинопольского. Он был сановником при дворе императрицы Ирины. Приняв монашество, прославился благочестием и в 806 году был возведен на патриарший престол. Во времена царствования императора-иконоборца Льва Армянина Никифора сослали на остров Проконнис, где святитель умер в 828 году.

Народные приметы

Если утром душно – будет ненастье.

Если пошел дождь – это к плохому урожаю зерновых.

Если шумят вороны, будет похолодание или дождь.

Что нельзя делать 2 июня

Лучше в этот день не заключать соглашения и не договариваться о чем-либо на будущее.

Не следует ходить на кладбище.