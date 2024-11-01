До 40 выросло количество раненых в Харькове в результате ракетного удара
В Нацполии Харьковской области сообщили, сколько сейчас раненых в результате удара ракетами С-300 по месту дислокации правоохранителей.
«Погиб полицейский. Еще 30 работников полиции, один спасатель ГСЧС и 9 гражданских граждан получили различные телесные повреждения», — сообщили в Нацполиции.
Повреждены 20 жилых построек и 6 нежилых, 11 автомобилей.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, поранені, С-300, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 22:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполии Харьковской области сообщили, сколько сейчас раненых в результате удара ракетами С-300 по месту дислокации правоохранителей.".