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До 40 выросло количество раненых в Харькове в результате ракетного удара

Происшествия 22:37   01.11.2024
Оксана Якушко
До 40 выросло количество раненых в Харькове в результате ракетного удара

В Нацполии Харьковской области сообщили, сколько сейчас раненых в результате удара ракетами С-300 по месту дислокации правоохранителей.

«Погиб полицейский. Еще 30 работников полиции, один спасатель ГСЧС и 9 гражданских граждан получили различные телесные повреждения», — сообщили в Нацполиции.

Повреждены 20 жилых построек и 6 нежилых, 11 автомобилей.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 22:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполии Харьковской области сообщили, сколько сейчас раненых в результате удара ракетами С-300 по месту дислокации правоохранителей.".