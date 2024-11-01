До 40 выросло количество раненых в Харькове в результате ракетного удара

В Нацполии Харьковской области сообщили, сколько сейчас раненых в результате удара ракетами С-300 по месту дислокации правоохранителей.

«Погиб полицейский. Еще 30 работников полиции, один спасатель ГСЧС и 9 гражданских граждан получили различные телесные повреждения», — сообщили в Нацполиции.

Повреждены 20 жилых построек и 6 нежилых, 11 автомобилей.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.