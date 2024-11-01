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Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)

Происшествия 19:34   01.11.2024
Оксана Якушко
Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)

В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.

Россияне атаковали двумя ракетами С-300 место дислокации полицейских Харькова, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

Повреждены админздания и дома рядом, всего около 20 домов.

«В результате вражеского обстрела Харькова пострадали четверо гражданских: три женщины и один мужчина, все в легком и среднем состоянии», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в многоэтажках выбиты более 1 тыс. окон.

Фото: Олег Синегубов / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 19:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.".