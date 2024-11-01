Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)
В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.
Россияне атаковали двумя ракетами С-300 место дислокации полицейских Харькова, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.
Повреждены админздания и дома рядом, всего около 20 домов.
«В результате вражеского обстрела Харькова пострадали четверо гражданских: три женщины и один мужчина, все в легком и среднем состоянии», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в многоэтажках выбиты более 1 тыс. окон.
Читайте также: Взрывы в Харькове: две женщины пострадали, «прилет» в жилой дом (дополняется)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, загиблий, Игорь Терехов, Нацполиция, окно, Олег Синегубов, погибший, полковник, поранені, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.".