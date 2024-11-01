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Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)

Події 19:34   01.11.2024
Оксана Якушко
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)

Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів і четверо цивільних поранені, повідомили в Нацполіції.

Росіяни атакували двома ракетами С-300 місце дислокації поліціянтів Харкова, повідомив голова Нацполіції України Іван Виговський. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Пошкоджені адмінбудівлі та будинки поряд, загалом близько 20 будинків.

«Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних: троє жінок та один чоловік, все в легкому та середньому стані», — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у багатоповерхівках вибиті понад 1 тис. вікон.

Фото: Олег Синегубов / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 19:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів і четверо цивільних поранені, повідомили в Нацполіції.".