Загиблий і поранений – росіяни вдарили FPV-дроном по автівці на Харківщині

Росіяни з РСЗВ обстріляли селище Білий Колодязь Чугуївського району, повідомила ХОВА.

Доповнено о 17:28: Автівку із загиблим копи знайшли 25 лютого близько 15:00 у селищі Білий Колодязь. У позашляховику, що згорів, знаходилося тіло людини, повідомили в Нацполіції.

Поліціянти встановили, що загиблий – 62-річний мешканець села Волохівка, який тимчасово мешкав у Харкові.

Вранці близько 05:00 чоловік разом із 53-річним знайомим вирушили до села, щоб перевірити домогосподарство. Повертаючись, на виїзді з селища Білий Колодязь їх атакував FPV-дрон.

Внаслідок обстрілу 62-річний чоловік отримав смертельні поранення, а його знайомий був поранений, його ушпиталили.

17:05

“Один із боєприпасів влучив в цивільне авто. Від отриманих травм загинув один чоловік. Ще один дістав поранень”, – розповіли в ХОВА.

У Харкові близько 23 години вечора 24 лютого лунали вибухи. КАБи вдарили по Дергачах та Слатіно, є поранені.