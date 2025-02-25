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Загиблий і поранений – росіяни вдарили FPV-дроном по автівці на Харківщині

Події 17:30   25.02.2025
Оксана Якушко
Загиблий і поранений – росіяни вдарили FPV-дроном по автівці на Харківщині Фото: Нацполіція

Росіяни з РСЗВ обстріляли селище Білий Колодязь Чугуївського району, повідомила ХОВА.

Доповнено о 17:28: Автівку із загиблим копи знайшли 25 лютого близько 15:00 у селищі Білий Колодязь. У позашляховику, що згорів, знаходилося тіло людини, повідомили в Нацполіції.

Поліціянти встановили, що загиблий – 62-річний мешканець села Волохівка, який тимчасово мешкав у Харкові.

Вранці близько 05:00 чоловік разом із 53-річним знайомим вирушили до села, щоб перевірити домогосподарство. Повертаючись, на виїзді з селища Білий Колодязь їх атакував FPV-дрон.

Внаслідок обстрілу 62-річний чоловік отримав смертельні поранення, а його знайомий був поранений, його ушпиталили.

17:05

“Один із боєприпасів влучив в цивільне авто. Від отриманих травм загинув один чоловік. Ще один дістав поранень”, – розповіли в ХОВА.

У Харкові близько 23 години вечора 24 лютого лунали вибухи. КАБи вдарили по Дергачах та Слатіно, є поранені.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни з РСЗВ обстріляли селище Білий Колодязь Чугуївського району, повідомила ХОВА.".