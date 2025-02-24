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У Харкові пролунала серія вибухів: де був “приліт”, є поранені (оновлено)

Події 23:40   24.02.2025
Оксана Горун
У Харкові пролунала серія вибухів: де був “приліт”, є поранені (оновлено)

У Харкові близько 23 години вечора 24 лютого лунали вибухи. КАБи вдарили по Дергачах та Слатиному, є поранені.

Доповнено о 23:40. Окрім Дергачів, удару зазнало селище Слатине.

“У Слатиному є руйнування приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. Інформації щодо поранених на даний момент не надходило”, — поінформував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Доповнено о 23:31. Дві жінки постраждали через удар по Дергачах.

“За даними медиків, дві цивільні жінки отримали поранення, їм надали допомогу на місці. Пошкоджені приватні будинки”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 23:22. Армія РФ вдарила КАБом по Дергачах, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Близько 23:00 ворог вдарив керованою авіабомбою по Дергачах, пошкодивши приватні будинки. На місці події працюють підрозділи ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на зараз не надходило”, — написав він.

23:05. Декілька вибухів пролунали з 22:58 по 23:01 у Харкові. О 22:43 у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки КАБами. Про загрозу авіаудару попереджав і начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Згодом Задоренко повідомив: серію вибухів чули в Дергачах.

“Інформація щодо влучань по території міста та прилеглих населених пунктів з’ясовується”, – написав він.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 23:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 23 години вечора 24 лютого лунали вибухи. КАБи вдарили по Дергачах та Слатиному, є поранені".