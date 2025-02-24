В Харькове раздалась серия взрывов: где был «прилет», есть раненые (обновлено)
В Харькове около 23 часов вечера 24 февраля звучали взрывы. КАБы ударили по Дергачам и Слатино, есть раненые.
Дополнено в 23:40. Кроме Дергачей, удар пришелся по поселку Слатино.
«В Слатино есть разрушение частных домов. На месте работают экстренные службы. Информация о раненых на данный момент не поступала», — проинформировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Дополнено в 23:31. Две женщины пострадали из-за удара по Дергачам.
«По данным медиков, две гражданские женщины получили ранения, им оказали помощь на месте. Повреждены частные дома», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 23:22. Армия РФ ударила КАБом по Дергачам, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Около 23:00 враг ударил управляемой авиабомбой по Дергачам, повредив частные дома. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент не поступало», — написал он.
23:05. Несколько взрывов прозвучали с 22:58 по 23:01 в Харькове. В 22:43 в городе раздалась воздушная тревога из-за угрозы атаки КАБами. Об угрозе авиаудара предупреждал и начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Позже Задоренко сообщил: серию взрывов слышали в Дергачах.
«Информация по поводу попаданий по территории города и близлежащих населенных пунктов выясняется», — написал он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, кабы, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 23:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 23 часов вечера 24 февраля звучали взрывы. КАБы ударили по Дергачам и Слатино, есть раненые".