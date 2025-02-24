Как изменился Харьков за три года большой войны — реквием в метро (видео)

Три года с начала большой войны. По случаю этой трагической даты харьковчане собирались в метрополитене, где состоялся концерт-реквием.

Под музыку оркестра театра оперы и балета на станции метро «Исторический музей» присутствующие почтили память павших защитников. Приходило руководство города, священнослужители и военные. Харьковчане рассказали МГ «Объектив», как война повлияла на их жизнь и как за три года изменился город.

Михаил Слета, харьковчанин, заместитель командира 225-го отдельного штурмового полка

Город изменился. В 2022 году, в начале войны, здесь вообще не было гражданских. Город был пустой. Сейчас в город возвращается жизнь. Здесь вроде бы уже и нет войны, на самом деле. Но она есть, просто благодаря военнослужащим ее не заметно.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Война изменила наши жизни. Жизнь каждого человека. И город, как живой организм, тоже изменился. Очень много есть разрушений. Очень много критической инфраструктуры, жилых домов разрушено. Но главное — это дух. Тот несокрушимый дух, который есть в Харькове, он непобедим.

Владимир, харьковчанин, ветеран

Охраняли позиции возле Краматорска, возле Славянска, а затем на границе РФ с Харьковской областью. Там и получил ранения. На мирный город Харьков не очень похож. Приятно, что люди заговорили на украинском языке.

Татьяна, харьковчанка, пенсионерка

Город очень красивый. Наши коммунальщики все убирают. Чисто. Люди доброжелательные, друг другу помогают. Жаль ребят, которые погибли.

Анна, харьковчанка, потеряла на войне сына

Бондаренко Олег Леонидович 1984 года рождения. Погиб в 2022 году. Потерять такого сына и еще половину семьи на войне. Я хочу, чтобы все закончилось и наши мальчики вернулись домой. Очень, очень сильно изменился город. Руины эти. Очень тяжело.

Александр, харьковчанин

Город стал такой израненный, искалеченный. И продолжаются обстрелы эти проклятые. Пусть война как можно скорее закончится.

Элеонора, харьковчанка, 21 год

К сожалению, всю свою жизнь я потеряла, потому что мне пришлось переехать. В Харьков я приезжаю третий год подряд просто на годовщину войны. Побыть дома хотя бы в такой день. Раньше проживала на Северной Салтовке. Поэтому, в принципе, пол района и потеряла. Много молодых моих знакомых пошло воевать. Многие знакомые уже, к сожалению… Люди боятся, но при этом я не могу сказать, что Харьков стал серым и мрачным городом. Красота этого города поддерживается все так же. Все так же люди стараются радоваться хотя бы каким-то моментам.

Екатерина, харьковчанка

Муж работает в полиции, и мы его здесь не оставим. Мы такие, коренные харьковчане, не можем без папы и без нашего города. Город, конечно, наш разрушенный, раненый, но нашими силами, силами наших воинов, всех наших защитников наш город стоит. И он выстоит.